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蘋果Siri密錄訴訟賠償 7/2申請截止

編譯陳盈霖／綜合報導
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蘋果公司9500萬美元集體訴訟和解申請截止日期，不到兩個月。（和解申請網站）
蘋果公司9500萬美元集體訴訟和解申請截止日期，不到兩個月。（和解申請網站）

NBC 4電視台報導，距離申請蘋果（Apple）公司9500萬美元和解案截止日期不到兩個月。蘋果公司今年1月同意解決這樁長達五年的訴訟案，該案指控該公司祕密啟動Siri，通過裝有該虛擬助手的iPhone及其他設備錄製用戶談話，此行為持續超過十年。

凡於2014年9月17日至2024年12月31日期間，在機密和私人對話中發生過Siri意外啟動的Siri支援設備用戶，均可能符合申請賠償條件，包括使用iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook、iMac、HomePod、iPod touch或Apple TV等。申請截止日期為7月2日，消費者可上https://www.lopezvoiceassistantsettlement.com/submit-claim，也可選擇退出或對和解案提出異議。

該和解案將按比例分配9500萬美元，每台Siri設備最高可獲得20美元補償，實際金額將根據有效申請數量及聲稱的Siri設備數量進行調整。消費者可能已通過電子郵件或郵件收到有關其資格的通知。該集體訴訟網站上寫道，「若您收到一封包含索賠識別碼和確認碼的郵件或通知，請在提出索賠時使用這些代碼。」若未收到通知，但認為自己符合條件者仍可提交申請。

蘋果公司在這起和解案中，並未承認任何不當行為，該和解案仍需美國地區法院法官批准，最終批准聽證會暫定於8月1日舉行。

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