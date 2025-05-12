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首季可負擔性回升 加州房市更多人買得起了

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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C.A.R.最新報告指出，2025年第一季度加州房價漲幅趨緩，全州住房可負擔性略有改善。（圖片取自網站Pexels)
C.A.R.最新報告指出，2025年第一季度加州房價漲幅趨緩，全州住房可負擔性略有改善。（圖片取自網站Pexels)

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）9日發布的最新報告指出，儘管房貸利率仍處於高位，但2025年第一季度加州房價漲幅趨緩，使更多家庭得以進入房市，帶動全州住房可負擔性略有改善。

根據加州住房負擔能力指數（Housing Affordability Index），2025年第一季度全州有17%家庭能夠負擔中位價格的單戶住宅，高於2024年第四季的15%，與2024年第一季持平。儘管如此，這一比例仍遠低2012年第一季度56%的高峰，可負擔性仍接近歷史低點，對買賣雙方皆構成挑戰。

報告指出，2025年第一季度，購買一套84萬6830美元的中位價格加州房屋，所需的最低年收入為21萬8000美元。假設首付20%，並以6.93%的綜合利率計算，30年固定利率貸款的每月支付額（包括稅金和保險）為5450美元。利率自2024年第四季的6.76%持續攀升，2025年1月中旬曾突破7%，為近三季新高，隨後略有回落。然而，受白宮新貿易政策不確定性影響，市場波動加劇，未來一至兩季利率仍有變數。

房價方面，受季節性因素與銷售結構影響，加州現有獨立屋中位價較上季下降3.1%，然而，與去年同期相比，加州房價已連續第七個季度上漲，但增長幅度放緩至4.0%。隨著春季購屋旺季展開，市場競爭升溫、供應趨緊，房價預期將保持上升，但過去兩年未見的較高活躍房源水準，可望避免市場過熱，甚至在一定程度上抑制價格上漲。C.A.R.指出，未來幾個季度，儘管價格成長轉趨溫和，購屋者仍須面對持續偏高的房貸利率。

2025年第一季度，24%的加州家庭能夠負擔公寓╱聯排住宅，與上季與去年同期持平。購買一套中位價格為67萬的公寓或康斗，年收入需至少達到17萬2400美元，每月支付4310美元。

從各縣情況看，與上一季相比，全州58個縣中有26縣，因價格放緩與收入增加，可負擔性提升；15縣下降、12縣持平。與去年同期相比，26縣的負擔能力有所改善，20個縣有所下降，七個縣保持不變。其中，拉森縣（Lassen）以51%的負擔率名列全州之最，僅需年收入6萬400美元即可購買中位價房屋，其次為格蘭（Glenn）縣（40%）與杜倫姆（Tuolumne）縣（40%）。拉森縣已連續多季維持購屋的收入門檻全州最低。

反之，莫諾縣（Mono）為全州最難負擔之地，僅5%的家庭可購屋，聖塔芭芭拉（Santa Barbara）與蒙特瑞（Monterey）緊隨其後，負擔率分別為9%與10%，三地購屋均需年收入超過24萬美元。而聖馬刁縣（San Mateo）年收入要求最高，至少需達到56萬1600萬美元才能買得起中位房屋；聖塔克拉拉（Santa Clara）和舊金山分別排名第二和第三，需要收入至少為50萬美元和39萬6400美元。

加州 利率 房價

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