桃子保冷袋又爆火 轉售價飆升七倍

Trader Joe's新推出桃子保冷手提袋，在抖音上掀起討論熱潮。（eBay網頁截圖）

nj.com報導，Trader Joe's 日前推出另一款春季保冷╱保溫手提袋，在社群媒體 上引發大量關注，eBay轉售價更高達七倍。這款大型可重複使用的手提袋，多年來推出多種顏色版本，本季是「桃子保冷╱保溫袋」（Peach Insulated Tote）設計明亮、陽光，特別適合國殤日（Memorial Day）周末各項活動。

該款容量八加侖的手提袋自5月6日以八美元價格上架以來，在全美各地Trader Joe's門市迅速售罄，毫無疑問，這是因該款手提袋在抖音 （TikTok）和Instagram上討論熱度居高不下所致。就像許多熱銷袋款一樣，即使無法在「住家附近的門市」找到，仍可至eBay淘寶。

只要在eBay上搜索「Trader Joe's桃子保冷袋」或「Trader Joe's保冷袋桃子」關鍵字，即可出現上百項結果，隨著愈來愈多人青睞這款手提袋且溢價出售，相關商品將愈來愈多。該手提袋在eBay上轉售價格從最低15美元至最高50美元不等，部分賣家將這款桃子手提袋與春季推出的四款帆布迷你手提袋綑綁銷售90美元。

根據Trader Joe's，這款拉鏈，擁有結實手柄的手提袋尺寸長約18吋，高約13吋，七吋寬，最多可裝載八加侖物品，內部有填充設計，加上拉鏈蓋，可讓食物保持長時間低溫或高溫。袋身採用桃子畫布，搭配棕櫚樹圖案，宛如日落的設計，使其成為「公園野餐、湖畔休閒與泳池聚餐的完美選擇。」