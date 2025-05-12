因應關稅囤貨 專家喊沒必要

專家認為，在關稅導致商品大漲價前囤貨，現在已經太晚，而且沒有必要。（美聯社）

如果想在美中關稅 生效前囤積物資，現在已經太晚了。更確切一點說，最後一艘載著不受川普145%關稅影響的中國商品貨輪，已經抵達美國。

舊金山紀事報表示，在極度不確定情況下，中國貨物供應量可能減少的消息，使一些美國消費者搶著在價格上漲前囤貨；也有人擔心，隨著貨物供應商根據關稅進行價格調整，消費者可能害怕商品短缺恐慌性搶購，形成類似新冠疫情 期間看到的現象。

然而，專家表示，民眾無需擔心商品會有立即性的短缺問題，理由如下：

與疫情時期不同

不像疫情期間商品貨架空空如也、工廠關閉、貨輪停駛，貨物供應商現在仍繼續進口人們會購買的商品，例如米、豆類、洗手乳和感冒藥，因為是必需品，即使價格上漲，也會有人買。

但是，非必需品進口商，可能會重新評估他們能否以抵消關稅成本的價格出售商品。南加大 全球供應鏈管理中心（Center for Global Supply Chain Management）主任維亞斯（Nick Vyas）表示，習慣快時尚、廉價玩具和其他中國製商品的美國人，可能需要調整消費習慣。

維亞斯說，新冠疫情發生後，美國消費支出成長最快的，是透過拼多多（Temu）和希音（Shein）這類電商購買的中國廉價商品。這些商品不是日常必需，而且大多用完就扔，關稅對這類支出的影響，遠大於對民生用品的影響。

商品庫存和價格將如何變化

維亞斯表示，為應對關稅問題，過去幾個月來，美國許多進口商紛紛向中國搶購大量商品，提前做好庫存。不過，隨著貿易談判的展開，進口商已減少或暫停向中國下訂單。

維亞斯說，在需求降低的預期下，製造商會減產，進口終將放緩；也因為商品銷售成本上升、物價變高，消費者會減少購買。

一些公司抓住這個時機，鼓勵消費者在關稅導致價格大幅上漲前搶購商品。南加大馬歇爾商學院（Marshall School of Business）金融與商業經濟學副教授張湯姆（Tom Chang，音譯）表示，儘管這是一種慣用的行銷手法，但在價格上漲前囤積自己喜歡的商品未必不合理；當一個人手頭拮据時，這可以給人掌控感。

維亞斯認為，現在這個時間點進行恐慌性囤貨已經太晚。每個家庭現在要考慮的，是如果商品成本增加兩位數，該如何管理預算，可以在哪些地方削減開支。