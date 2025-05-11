3款App 可幫你省4成機票錢

Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

優惠網站「Thrifty Traveler」透露，因為航空公司的精心設局，很多空中飛人都不知道，他們的機票 最多可以省到40%以上。利用「Hilton Honors」、「Capital One Shopping」、「Priceline」這三款App 就能做到。

搜尋Google Play或iPhone的App Store，也有可能找到更新、更省錢的手機軟體。

Thrifty Traveler指出，許多人都習慣透過航空公司自家網站購票，但問題是，業者為了賺取最大利潤，一定不會先公布最優惠的票價，常常必須透過反覆比較，或是取得內線消息，才能在網上買到最划算的機票。

臨時的優惠措施，例如預訂機位太少，或臨時取消導致空位過多，航空公司會釋出折扣最多的空位。希望在機票錢上省得更多的人，可以考慮以下建議，找個合用的機票比價App。

Hilton Honors App最高可省40%，還有15%的回饋；Priceline App回饋20%，有些時候省下的錢還能升等到商務艙。至於Capital One Shopping App則是100%免費使用，不必訂閱也沒有隱藏費用，電腦版的擴充功能（Extension）或是手機版的App都能訂到更便宜的機票、旅館，還有租車。