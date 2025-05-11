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民調：52%美國人認川普是危險獨裁者

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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Aziz Z. Huq指出，川普政府在面對法院裁決時的部分不遵守現象，特別是在移民政策和預算問題上，顯示出對司法的不尊重。（ZOOM截圖）
Aziz Z. Huq指出，川普政府在面對法院裁決時的部分不遵守現象，特別是在移民政策和預算問題上，顯示出對司法的不尊重。（ZOOM截圖）

美國總統川普再度上任後，民眾對國家未來方向的關切日益增長。根據意調查，52%美國人認為川普是一位「危險的獨裁者」，49%則認為他正在擴大其權力，無視法治，將國家推向遠離建國原則的道路。美國社區媒體（American Community Media）9日舉行線上會議，深入討論美國是否正走向專制主義的問題。

多倫多大學政治學系教授阿馬德威（Lucan Ahmad Way）指出，當前美國情況與其他國家的專制崛起過程有所不同。他認為，川普政府的行動顯示出一種更為迅速且劇烈的變化，與過去多數國家較為緩慢且依賴法律改革的專制路徑不同；尤其川普對司法機構的攻擊及無視法院裁決的行為，顯示出對法律的蔑視，這讓他對美國未來的政治感到擔憂。他強調，當政府領導人挑戰法治時，不僅會損害司法獨立，還可能危及整體的民主制度。

芝加哥大學法學院教授胡各（Aziz Z. Huq）指出，川普政府在面對法院裁決時的部分不遵守現象，特別是在移民政策和預算問題上，顯示出對司法的不尊重；這不僅是對法院命令的挑戰，更是對司法獨立的破壞，並對整個法治體系產生深遠影響，進一步削弱司法體系的公信力。

紐約市立大學（CUNY）法律教授馬歇爾（Gloria J. Browne-Marshall）指出，過去美國處理非裔美國人及其他邊緣化群體的權利問題時，曾發生多次憲法危機。她強調，川普政府的政策，尤其是在移民、難民及其他少數族裔群體的權利上，顯示出明顯的專制傾向。她警告，當政府對某些群體的基本人權進行侵犯時，這種行為可能擴展，最終威脅到所有社會成員的權利和自由。

馬歇爾表示，川普對移民和少數族裔的攻擊，與美國過去對非裔美國人及其他少數族群的歧視歷史相呼應。她認為，這些侵權行為的擴大，不僅是對特定群體的攻擊，還可能成為一種制度化的行為模式，並加劇社會的不平等。這樣的情況加劇，無論對移民、少數族裔，還是其他弱勢群體，將會將美國推向一個更加不平等和不民主的未來。

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