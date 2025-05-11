打劫賭場贏家 洛2男恐面臨終身監禁

洛縣兩名尾隨賭場贏家持槍搶劫嫌犯，面臨多項聯邦重罪起訴。（維基百科）

洛杉磯 聯邦檢察官辦公室9日宣布，對兩名涉嫌從賭場跟蹤贏家、並在公路上持槍搶劫多達十數次的兩名男子提出多項重罪起訴，如果所有罪名成立，將臨終身監禁。

22歲的Juan Gabriel Gonzalez和21歲的Dereck Nathan Lopez均為洛杉磯縣南門市居民。洛杉磯聯邦檢察官辦公室指控兩人的罪名包括：企圖透過搶劫干擾商業活動罪（Hobbs Act Crime）、共謀罪和多項使用槍枝暴力罪；Lopez還被指控非法持有槍枝彈藥重罪。

聯邦檢察官辦公室當天公布一份包含10項罪名的起訴書，指控Gonzalez和Lopez使用假名字進入當地賭場，並秘密跟蹤那些看似贏錢或兌現大額獎金的賭客。他們在賭場內選準目標之後，跟蹤受害人的一舉一動，當受害人離開賭場時，兩人一直開車跟蹤，並在高速公路上伺機伏擊，打碎受害人汽車車窗，揮舞槍枝搶劫，得手後驅車逃逸。

起訴書表示，兩人合作搶劫或試圖搶劫至少15次，其中包括一個晚上三次。聯邦檢察官表示，警方從賭場提供的安全監視錄像中發現，兩嫌一度與一名受害人同時出現在一個畫面上，並且與他們鎖定的一名受害人一起慶祝賭盤勝利，當時該受害人贏了一筆錢，兩人在畫面中主動與贏家擊掌慶祝。沒想到不到一個小時，兩人就尾隨並搶劫了這名贏家，搶走他身上的2萬1000元現金。檢察官表示，兩人在多起犯罪事件中前後至少搶劫了13萬美元。

起訴書同時表示，Lopez還面臨非法持有槍枝彈藥重罪指控。警方在他家中發現三把槍和超過30發子彈。Lopez因2023年11月聖伯納汀諾縣高等法院裁定其持槍搶劫罪名成立而不能擁有槍枝彈藥。