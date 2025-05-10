新聞辭典／失智症≠阿茲海默症

失智症（Dementia）與阿茲海默症 （Alzheimer’s disease）不是同一種病，但兩者有密切關聯。以下是它們的差異與關係。

失智症是「症候群」，不是單一疾病，指的是多種疾病引起的認知功能退化，例如記憶力、語言能力、判斷力、專注力、空間感等能力受損，嚴重到影響日常生活。它是一種「臨床表現」，就像「發燒」是一個症狀，但可能是由不同疾病引起的症狀。

其他常見的失智症類型還包括：血管性失智症，由於中風 或腦部小血管阻塞導致，通常是突然發生，與腦部血流異常有關；路易氏體失智症，通常合併動作障礙（例如帕金森氏症）與視幻覺，病情波動較大；還有額顳葉失智症（FTD） ，通常發生在較年輕的人群 ，會影響語言、情緒控制及行為。

阿茲海默症則是失智症的「一種原因」。阿茲海默症是最常見的失智症類型，約占所有失智症病例的60%～70%。它是一種神經退化性疾病，與大腦中β-類澱粉蛋白與tau蛋白的異常堆積有關，會導致神經細胞死亡與腦部萎縮。（編譯組）