我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

新聞辭典／失智症≠阿茲海默症

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

失智症（Dementia）與阿茲海默症（Alzheimer’s disease）不是同一種病，但兩者有密切關聯。以下是它們的差異與關係。

失智症是「症候群」，不是單一疾病，指的是多種疾病引起的認知功能退化，例如記憶力、語言能力、判斷力、專注力、空間感等能力受損，嚴重到影響日常生活。它是一種「臨床表現」，就像「發燒」是一個症狀，但可能是由不同疾病引起的症狀。

其他常見的失智症類型還包括：血管性失智症，由於中風或腦部小血管阻塞導致，通常是突然發生，與腦部血流異常有關；路易氏體失智症，通常合併動作障礙（例如帕金森氏症）與視幻覺，病情波動較大；還有額顳葉失智症（FTD） ，通常發生在較年輕的人群 ，會影響語言、情緒控制及行為。

阿茲海默症則是失智症的「一種原因」。阿茲海默症是最常見的失智症類型，約占所有失智症病例的60%～70%。它是一種神經退化性疾病，與大腦中β-類澱粉蛋白與tau蛋白的異常堆積有關，會導致神經細胞死亡與腦部萎縮。（編譯組）

阿茲海默症 中風

上一則

iTaiwan Foods台味盛宴慶端午 加州四店推傳統粽試吃會

下一則

iTaiwan Foods 5/17慶端午 台式傳統粽試吃

延伸閱讀

多吃牛魚肉、雞蛋…「膽鹼」有效降低阿茲海默症風險

多吃牛魚肉、雞蛋…「膽鹼」有效降低阿茲海默症風險
愛喝酒易損傷大腦 罹失智症風險增

愛喝酒易損傷大腦 罹失智症風險增
咀嚼能力差、易染牙周病 醫：長者牙口問題恐加劇失智

咀嚼能力差、易染牙周病 醫：長者牙口問題恐加劇失智
找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」

找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」
新報告：阿茲海默症 逾9成人願接受具風險治療

新報告：阿茲海默症 逾9成人願接受具風險治療
曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛

曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
鄰居錄下了當時國土安全局突襲張氏夫婦家中的情境。（ABC新聞）

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是…

2025-05-02 15:38
據East Idaho News在Youtube上發布視頻顯示，現場火光沖天，濃煙滾滾，一輛紅色道奇皮卡車前面已變形。（East Idaho News Youtube視頻截圖）

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

2025-05-02 14:50
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46
直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕