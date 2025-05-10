一分鐘看加州／加州第483市 山屋市始於淘金熱

山屋市去年升格，成為加州第483市 。（山屋市府網站）

加州 負責統計人口的是財政廳（California Department of Finance），因為要依人口多寡判斷每個財年的分配款。2024年12月31日截止的統計發現，加州總人口增加10萬8000人；單是人口最多的洛杉磯 縣就新增2萬8000人，達到990萬人。

最少人的是阿爾平縣（Alpine County），只有1170人。但是眾議會「幸福與公共政策成果特設委員會」（Select Committee on Happiness and Public Policy Outcomes）2024年10月公布的縣民生活滿意度報告，阿爾平縣排名第一。

拉森縣（Lassen County）的人口增幅最高，為2.88%。馬德拉縣（Madera County）新成屋增加最多、達2.65%。年紀最小的城市則聖荷昆縣（San Joaquin County）的山屋市（Mountain House City），2024年7月剛升格，擁有2萬8795人，是加州第483個市。

山屋市位於聖荷昆縣治所在地史塔克頓（Stockton）西南方35哩。市府網站自稱是個家庭導向的大社區，地名的由來則要追溯到淘金熱時期了。

當年從舊金山 要到內華達山脈（Sierra Nevada）採金的工人，上山前多半會在山腳下的屋子住一晚，因此「山屋」（Mountain House）之名不脛而走。當地的第一棟建物出現在1849年，起造者是古多（Thomas Goodall），這間土磚房最後成為礦工、放牧者與拓荒者的中繼站。