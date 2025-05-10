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聖地牙哥北部64戶小區 全美首個防野火認證社區

編譯林思牧╱綜合報導
Dixon Trail是全國第一個從設計之初就有抵抗野火能力的社區。 (谷歌地圖)
Dixon Trail是全國第一個從設計之初就有抵抗野火能力的社區。 (谷歌地圖)

聖地牙哥縣北部正在興建的一個64戶小社區，是全國第一個從設計之初就有抵抗野火能力的社區，開發商是鼎鼎大名的KB Home。

Calmatters報導，這個小區裡的房屋看起來和其他坐落在聖地牙哥縣北部艾斯康地多（Escondido）乾燥灌木叢生的山丘上的房屋很相似。但仔細觀察一下，集雨溝（gutters）和通風口（vents）被薄金屬絲網（thin wire mesh）包住。每個窗戶都是雙層玻璃，玻璃經過鋼化處理，可以抵禦野火的高溫，窗戶周圍的灰泥可以防火。隱私圍欄是郊區的常見物品，這裡的看起來像木頭，但實際上是棕色的鋼材。每個地基都位於礫石護區的後方。

全國性大型開發商KB Home正在將「Dixon Trail」建造為美國第一個專門的「野火抵禦社區」（wildfire resilient neighborhood）。當下一次火災席捲周圍山丘的灌木叢時（這只是時間問題，而不是會否發生的問題），這片住宅區　會將火勢控制在小區邊緣之外。

盡管64套住宅目前只建成了一半，但該社區已於4月初開幕。KB的任何人都不會這麼說，但從純粹的行銷角度來看，時機是再好不過了。多年來，抵禦野火的住宅和社區設計一直是許多加州買家考慮的重點。1月份的洛杉磯大火讓這件事看起來更像是一種迫切需要解決的問題。

負責本項目的魯夫納 (Steve Ruffner) 表示：「買家希望在家中感到安全，這對他們來說是一個很大的考慮重點。」每棟房屋的設計和整個小區的布局--每棟建築之間都有充分的緩衝區，易燃植被稀少--符合由保險業資助的非營利研究機構「商業和家庭安全保險協會」制定的標準。該機構從2022年開始向住宅頒發「防野火認證」。

Dixon Trail是該機構首次計畫為整個社區頒發認可證書。從零開始建造一座防火房屋是一回事，讓老舊房子達到這個標準是一項更加艱鉅和昂貴的挑戰。加州立法者和地方立法者現在才剛開始應對這項挑戰。一些地方政府房主提供防火升級的補助和獎勵。保險業也開始向一些做出防火改變的房主提供折扣。

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