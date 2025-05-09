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美籍新教宗 華人盼弘揚美德與修養

記者楊青╱洛杉磯報導
蒙特利公園市聖湯瑪斯天主堂粵語彌撒歌詠團。前右一為團長羅輝。（聖湯瑪斯天主堂）
蒙特利公園市聖湯瑪斯天主堂粵語彌撒歌詠團。前右一為團長羅輝。（聖湯瑪斯天主堂）

芝加哥出生的美國紅衣大主教普雷沃斯特（Robert Prevost）8日當選梵蒂岡第267任教宗，成為梵蒂岡1700年歷史上首位美籍教宗。消息傳來，南加華人天主教堂喜氣洋洋，華人天主教徒更期望新教宗帶給現代人更多優良品行和道德修養的促進與影響。

蒙特利公園市聖湯瑪斯天主堂粵語彌撒歌詠團團長羅輝表示，美國紅衣主教成為教宗，是梵蒂岡歷史上第一次，非常開心。「相對其他很多國家，美國天主教徒數量較少，長期以來，南美洲和菲律賓是天主教中心，這次美國人成為教宗，美國天主教與有榮焉，相信對美國天主教的推動將是助力」。

半個多世紀前隨家人從香港移民來美、本職藥劑師的羅輝表示，他六歲受洗，小學和中學就讀香港九龍的天主教學校，和天主教結緣超過60年。

羅輝說，他所在的天主教堂，教友超過1500人，除英文、西語，還有國語和粵語堂，其中相當部分教友，是來自世界各地的華人。他表示，天主教分很多層級，教宗對本地的天主教沒有特別的直接影響，因為每個教區有自己的主教，地方主教與梵蒂岡之間差了很多層，但依然期待新教宗有新作風與思想。

作為一生的天主徒，羅輝表示，「宗教半個世紀以來最大變化，是不斷衰退」，這影響很多人的性格和品行，也造成現在社會風氣與傳統越來越大差距。「記得50年多前剛到美國，大家都克制內斂、溫和有禮，美國人對新移民非常友好，善良客氣，真心助人」，但現在情況每況愈下，傳統的人性、美德和品行修養，愈來愈被淡忘，生活中處處可見惡劣品行。他表示，德行非常重要，宗教可以培養這些。

他認為，不僅是天主教，基督教的人數也在減少；一方面是現代生活更加豐富多采，另一方面，也是宗教的推廣缺少力度。他舉例，清寒清苦的傳教士工作，現在很少人願意擔當，希望美籍教宗未來帶動更多美國人對天主教感興趣。

來自新加坡的天主教友余愛珊表示，她期望新教宗能促進中梵關係，幫助天主教順利在中國大陸傳播福音。

南加州華人社區不少非天主教徒，也對新教宗的產生高度關注。洛杉磯資深中國電影人周先生表示，天主教信眾約有14億600萬，且每年以1%以上速度增長，教宗的影響力很大。他雖然沒有宗教信仰，但這些年一直關注宗教和政治間的關係；希望宗教維持原本，不要成為政治的工具。

聖蓋博谷最大的天主堂之一蒙特利公園市聖湯瑪斯天主堂的部分教友活動留影。（聖湯瑪斯...
聖蓋博谷最大的天主堂之一蒙特利公園市聖湯瑪斯天主堂的部分教友活動留影。（聖湯瑪斯天主堂）

教宗 梵蒂岡 華人

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