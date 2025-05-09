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關稅戰波及 杏仁價格不升反降

編譯組╱綜合報導
川普關稅戰將導致大量商品價格上漲，但加州杏仁可能變得較便宜。但杏仁批發價格下降、並不完全等於消費者價格有相同降幅。(取自美國農業出口發展委員會臉書)
川普關稅戰將導致大量商品價格上漲，但加州杏仁可能變得較便宜。但杏仁批發價格下降、並不完全等於消費者價格有相同降幅。(取自美國農業出口發展委員會臉書)

川普關稅戰將導致大量商品價格上漲，但加州最有價值的出口農產品杏仁，可能變得較便宜。

加州杏仁佔全球總供應鏈80%，其中很大部分出口到中國。然而，中國正受到川普總統上月生效的最高關稅145%。中國政府迅速展開報復措施，對美國進口產品徵收125%關稅。

舊金山紀事報報導，若中國購買的杏仁減少，中谷地區種植者勢必要在美國國內銷售更多杏仁。這代表杏仁在超市價格會略有下降，儘管杏仁種植農家會受到打擊。

戴維斯加大農業與資源經濟學教授薩納(Daniel Sumner)表示，毫無疑問，美國市場需銷售更多杏仁，若存貨增加，唯一方法就是降價。然而，消費者不應期待以半價購買杏仁或便宜杏仁奶，因為超市定價需考慮許多因素。但杏仁價格可能略降，與許多其他因關稅而漲價的食品、形成強烈對比。

但是，即使是雜貨店些許折價，也可能對利潤已微薄的杏仁種植者、造成重大損失。根據加州食品與農業部門數據，2022年在加州生產杏仁的出口收入、達47億美元。中國為杏仁第四大海外市場，進口額約2億6900萬美元、僅次歐盟、印度與阿拉伯聯合大公國。

戴維斯加大研究指出，若其他國家施行報復性關稅，加州杏仁出口收入可能損失高達8億6800萬美元。此研究假設中國徵收60%關稅、其他國家徵收10%關稅。

研究發現，川普第一任期內，中國報復性關稅嚴重打擊杏仁價格，導致每磅價格自2.5美元跌至1.4美元。歐盟2022年進口價值14億800萬美元加州杏仁，並於今年4月批准反關稅措施、包括對美國杏仁徵收25%關稅，將於12月生效。若白宮10%普遍關稅政策生效，其他杏仁市場可能採取更多報復性關稅。川普4月9日暫停施行關稅法案90天。

前麥賽德縣(Merced County)農業局長桑索尼(Joe Sansoni)也是杏仁種植者，表示正在為一些可能負面影響做準備。

不過，現在判斷海外對加州杏仁需求下降幅度，仍為時過早。因為去年收成已售出、隔年收成要等到秋季，冬天蜜蜂大量死亡可能導致杏仁產量低於正常水平，快速波動的關稅、也促使預測需求的難度更高。

關稅影響也取決於外國消費者願意為杏仁支付多少，由於加州佔世界杏仁供應的主導地位，其他國家無法輕易購買美國以外的杏仁，只能選擇完全不買。

然而，杏仁批發價格下降、並不完全等於消費者價格相同降幅，薩納指出，農產品價格下降10%，消費者結帳時可能僅有3%折價、約是幾分美元而已，因為超市定價還包括加工、運輸與行銷。

另一方面，關稅對杏仁種植者的影響，也關係到另一個主要變數：白宮是否提供救濟金。川普第一任期內，向杏仁種植者提供數千萬美元援助。白宮發言人在聲明表示，川普非常關心美國農業，農業部正採取一系列計畫，服務農民，同時評估新方法、確保其可提供世界所需資源。

關稅 加州 川普

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