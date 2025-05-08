關稅下測試 業者：亞洲製造完封美國貨

企業主米爾進行測試，發現消費者並不會對較貴的「美國製造」商品買單。（取自FOX電視台畫面）

洛杉磯福斯電視台FOX 11報導，受總統川普 （Donald Trump）關稅 政策影響，不少產業成本激增。創業家米爾（Ramon van Meer）進行一項測試，看消費者是否會支付更高額費用購買「美國製造」（Made in USA）商品，然「結果令人失望」他告訴福斯數位新聞，「我們沒有賣出任何一個『美國製造』的淋浴蓮蓬頭。」

自稱「連續創業家」的米爾是Afina公司創辦人，該公司銷售一款可過濾自來水中化學物質和重金屬的淋浴噴頭，目前在中國和越南製造，售價129美元。川普關稅新政策使該產品關稅成本飆升至170%，米爾決定試試看能否成功地將生產線轉回美國。他找到一家位於美國，可生產這款產品的公司，但成本幾乎是目前的三倍，為保持公司利潤，他將美國製造與原本生產的版本並列銷售，向消費者解釋價格差異。

「我想真正測試，當消費者面臨選擇時會怎麼做。他們會如何用錢包投票呢？」米爾補充道，他預期消費者會偏向更便宜的選項，但結果卻更極端，「我沒想到是100%對0%。」

這項測試頁面多日內吸引近2萬6000人次造訪。米爾說，美國製造版本有時被設為首選，有時是亞洲製造版本，但最終結果並未改變，便宜的選項被購買584次，「美國製造」版本銷量為零。他在X平台上分享這些結果，該貼文截至4月30日止已有上千萬次瀏覽量。「我們想恢復國內製造產業，但當消費者看到實際價格時，他們選擇不支持。」

川普政府一直倡導以關稅作為減少美國貿易赤字及恢復製造業工具，但米爾說，目前美國缺乏足夠的製造業基礎設備，無法立即滿足需求。「其他國家的工廠一天或一週內可生產數千至數萬件產品，他們已做了多年，擁有完善的機械設備和勞力，但在美國，我基本上得從零開始，目前也找不到一個國內製造商能滿足Afina每月訂單需求。」他坦言，恢復一些製造業工作並非壞事，「但這不會在一夜之間發生，需數年時間、大量投資才能建立製造工廠。」

即便如此，美國仍無法生產100%產品。米爾說，他曾在「創智贏家」（Shark Tank）節目第15季中介紹一款可監測健康的貓砂，但由於嚴格的環境法規，該產品無法在美合法生產。加州 等部分州推動未來全電動車計畫，但在美國開採電池礦產成本高昂，常受阻於許可流程和環境法規。Afina淋浴噴頭濾芯也包含在美無法製造的材料。

川普在4月2日宣布「解放日」（Liberatioin Day），暫停或放寬許多關稅措施，但與中國的談判依舊緊張。川普宣布對中國進口商品實施至少145%關稅，中國則以將美國商品關稅提升至125%回應。