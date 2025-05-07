川普放話 不再金援加州高鐵

川普揚言將再度取消提供給加州高鐵的聯邦資金，使這項基礎建設完工之日遙遙無期。（美聯社）

川普 6日表示，聯邦政府 將不再為加州 高鐵建設提供資金。此言一出，立刻讓加州這項長期拖延的基礎建設計畫的未來，蒙上更深的陰影。

彭博社報導，川普這番言論是在聯邦政府對加州高鐵計畫，進行合規性與積效正式審查之際做出的。川普在和加拿大總理卡尼（Mark Carney）一起接受媒體提問時說：「這個愚蠢的計畫耗資數千億美元，根本就不應該建設，本屆聯邦政府不會替他們埋單。」

加州高鐵局（California High-Speed Rail Authority）在2008年表示，高鐵建設將耗資330億美元，2020年開始營運。但到目前為止，計畫中的776哩鐵路只有約119哩已開始動工，預算成本現已狂飆至1280億美元。

聯邦運輸部長達菲（Sean Duffy）2月時宣布，聯邦鐵路總署（Federal Railroad Administration）將對加州高鐵計畫展開調查。調查報告發現，加州高鐵不太可能實現2033年開始提供客運服務的目標，而且麥賽德（Merced）和貝克斯菲（Bakersfield）之間的中谷路段還短缺65億美元建設資金。

加州高鐵局執行長裘德里（Ian Choudri）3月在一份報告中說：「缺乏穩定、長期的資金始終是一項持續的挑戰，這種走走停停的模式浪費了我們許多時間和金錢。」

彭博社稱，加州高鐵計畫長期受到政治優先政策的影響。川普在其第一任期內取消了加州高鐵近10億美元的聯邦資金，而拜登政府則在2023年撥款30億美元。

不過，裘德里表示，如果加州願意分享獲利給投資人，舊金山和洛杉磯之間的高鐵工程，或許可以獲得其急需的資金。但他也坦承，即使獲得資金，舊金山到洛杉磯的大部分路段可能仍需近20年的時間才能完工。

曾在歐洲從事高鐵建設的裘德里說：「我們必須徹底扭轉這個局面，讓加州高鐵回到它應有的位置上，並向世界其他國家證明，我們是有能力做到的。」