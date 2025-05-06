好萊塢寒冬 紐森提7.5億拍攝製作稅收抵免

洛杉磯影視產業陷入寒冬。(示意圖，取自Pexels/Ron Lach)

福斯新聞台FOX 11報導，多年來，洛城一直是影視產業聖地，然近期傳奇攝影棚更像「鬼城」。隨著洛杉磯 電影和電視製作量降至歷史新低，影視產業數千名工作人員與周邊商家陷入生計掙扎。為解決此問題，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）提議7億5000萬美元的計畫，增加在加州拍攝製作的稅收抵免。

洛杉磯電影（Film LA）的索科洛夫斯基（Philip Sokolowsky）表示，「當前情況相當悲慘，許多人沒了工作。」他一直追蹤外景拍攝數據，顯示拍攝量大幅下降。「最近幾個月觀察到的是，製作量達到史無前例的低點。」

2024年是洛杉磯拍攝量第二低的一年，僅次新冠疫情爆發那年；今年至今為止，情況未改善，製作量同比下降22.4%，這種情況影響成千上萬影視工作者。從事監製音效剪輯的貝克斯（Bobbi Banks）表示，過去18個月，我只有三個月有工作。

業內人士說，他們正精打細算，甚至耗盡積蓄，希望能熬過洛城影視製作的「寒冬」；不過到目前為止，此一情況尚未發生。有好萊塢演員說，「大家都將製作轉移至成本更低的州或地區，而全球經濟實際上也正吞噬著我們」。

為緩解這一狀況，紐森提議每年投入7億5000萬美元稅收抵免，保留洛杉磯及整個加州就業機會，從而能與其他州和國家競爭。Encompass Music Partners的創始人瑞特（Peter Rotter）也呼籲對後期製作提供支持，「我們需要的是獎勵資金，替社區注入活力。」

紐森的稅收減免計畫若獲議會同意，可望在今年7月1日實施。

影視產業低迷不僅影響相關產業工作者，附近商家也深受其害。布班克（Burbank）Chili John's餐廳老伴赫格（Steve Hager）說，布班克所有中小商家都擔心關門，他們相當仰賴娛樂產業，而現在他們營運量遠未達到目標，「我希望州長、洛杉磯市長等能做些事情解決問題。」