速度慢、成本高 加州住房建設遠落後德州

在加州，興建公寓的時間和成本都遠高於德州。圖為示意圖。 (取自Pexels@D Goug)

用聯邦人口普查 局的資訊製作的報告指出，德州 住房建設速度遠快於加州 ，且成本遠低於加州，原因包括加州嚴格的分區規定和更高的開發費用。

舊金山紀事報報導，根據人口普查局建築許可調查（Building Permits Survey）數據，2024德州兩個大都會區——達拉斯和休士頓——批准的住房數量，就超過整個加州。住房研究員表示，主要原因在成本差異，並指出一些加州令人瞠目結舌的新聞，譬如經濟適用房的建造成本，為每套100萬美元。

蘭德公司（RAND Corporation）的報告發現，加州每平方呎可出租面積（公寓單元和公共區域的面積）的生產成本，是德州平均成本的2.3倍。報告還發現，在加州完成一個多戶型住宅計畫，平均比在德州要多花近兩年時間，曠日廢時增加債務成本。

報告作者表示，加州成本較高，是多種因素造成的，包括更嚴格的分區規定和更高的開發費用、要求提高建築工人工資的法律，以及其抗震和能源效率要求。灣區情況更糟，每平方呎價格，是德州市場房價平均水平的三倍，導致一些開發商放棄加州沿海地區，轉而選擇德州。