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人口再增10萬人 逾1成國人定居加州

編譯胡立宗／綜合報導
加州總人口在2025年1月1日達到3952萬9000人，增加1%或10萬8000人，最大原因是出生率高於死亡率。（美聯社）
加州總人口在2025年1月1日達到3952萬9000人，增加1%或10萬8000人，最大原因是出生率高於死亡率。（美聯社）

州長紐森5月1日宣布，2024年的加州人口增加1%，或10萬8000人，使得2025年1月1日的總人口達到3952萬9000人。換言之，每九個美國人，就有一個住在加州。

新數據同時反駁了加州人口流失的論點，因為官方統計上，加州人口只有在新冠疫情高峰期出現過人口大幅減少，其餘時間都在增加。

2024年人口的增加來自於三個因素：出生率高於死亡率，年長人口增加，與合法移民的數據庫優化。

出生率高於死亡率又稱為自然增加，此一差距在2024年達到11萬4805人。同時，合法移民在2021年至2024年也達到27萬7468人，高於先前的統計數據。

洛杉磯縣、聖地牙哥縣等十個人口大縣，占了加州總人口的72%。洛杉磯縣新增2萬8000人，增加人數最多；拉森縣（Lassen County）的漲幅最高，為2.88%。

另外，聯邦人口普查局（Census Bureau）也對2023年7月至2024年6月的人口統計做出修正，增加了22萬5000人。包括共和黨人在內的批評者認為，遊民與生活費高是加州人口持續減少的原因，而住居費用低、水電瓦斯價廉，則是德州等地人口增加的主因。

紐森在聲明中表示，美國與全球的人一直到來，設法實現「加州夢」（California Dream），創造一個保護民權、尊重個人的地方。他說，從內陸帝國到灣區，加州每個地方都在發展，成為世界第四大經濟體後，州府還會繼續減少繁文縟節 ，投資民生，並克服極端關稅帶來的風險。

FOX Los Angeles指出，加州利基來自於旅遊與農業，同時也是財星500大（Fortune 500）與Inc. 5000大最多的地方，新創、風投、製造、科技等產業都有良好的發展環境。

加州 紐森 洛杉磯

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