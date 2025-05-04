法廊快報╱加州刺青須滿18歲 違者觸法

加州嚴禁18歲以下刺青。（Bay Ink Tattoo網站）

美國多數州都要年滿18歲才能刺青或身上穿洞，雖然部分州允許未成年人經家長或監護人同意後，可以刺青或穿洞，但是加州 法令明文禁止未成年人刺青，幫忙刺青者也會觸犯輕罪，不過經家長同意後，未成年人還是可以穿洞。

・刺青

加州刑法典（California Penal Code）的653 PC節規定，不論有否家長同意，18歲以下都不得刺青，因為刺青會在皮下引入染料，且難以復原，因此替未成年人刺青，甚至只是提議，都會觸犯輕罪，縣立監獄服刑六個月，得併科與或科1000美元罰金。

南加 的Shouse Law California Group告訴沙加緬度蜂報，多數法官會判緩刑，但對刺青師傅最糟的處罰不是坐牢，而是可能一併吊銷執照。

但是穿洞條款不適用於醫療行為，所以針灸、物理治療與其他醫療行為不必擔心觸法，與刺青的最大差別是，醫療行為不會用到染料。

最後，每個想去刺青的人都要備妥政府核發、附有照片的身分證明（photo ID）。

・身體穿洞（body piercing）

加州健康與安全法典（California Health and Safety Code）規定，未成年人經家長或監護人同意後，可以在身上穿洞，不過耳洞是例外、不需家長同意，但多數業者都會要求年滿一定歲數才願意施術。另外，肚臍、眼眉、生殖器穿洞的歲數通常另有內規。

以聖地牙哥 的Enigma Piercing為例，耳洞需要年滿8歲，其他部位要滿14歲。Enigma Piercing對8至12歲的兒童會要求家長攜帶出生證明， 13至17歲會要求另外出示本人的有效證件或學生證。陪同的家長則一定要帶photo ID。

加州的「身體藝術安全法」（Safe Body Art Act）另外要求，施術時，家長或監護人必須在場旁觀。

・術後保養

刺青與穿洞都帶有一定的感染風險。聯邦疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）建議：

－刺青者應該選信譽好的店；確認染料是刺青專用；確認師傅有按規定清潔消毒；術後注意腫塊、紅斑或潰瘍等感染跡象。

－穿洞者可以參考上述建議，並且依照妙佑診所（Mayo Clinic）的額外提醒：師傅是否有帶手套；是否使用正常工具；器具是否都經過消毒；以及配戴低過敏的珠寶。