好市多加油為何這麼便宜？專家：引客進門

專家分析，好市多和山姆會員店油價便宜的主要原因，在於吸引顧客上門購物策略。（好市多臉書）

當汽油快見底時，許多駕駛人會選擇可兌換紅利積點的加油站 ，或是順便買些零食的便利站。不過，也有不少人專程開車前往好市多 （Costco）或山姆會員店（Sam′s Club）加油，因為那裡的油價 每加侖便宜幾毛錢。

汽油比價網站 GasBuddy的分析主管德漢（Patrick De Haan）向美國新聞網站Nexstar的解釋，主要原因在於這些賣場願意壓低利潤，吸引顧客上門。他指出，好市多與山姆會員店基本上是「把汽油當誘因，把顧客引進門」，這正是他們的經營策略。

「很多人去好市多加油時會想，既然都來了，順便進去買幾樣東西吧。結果往往是買了不少高利潤商品。」德漢表示，這種做法並不代表他們賣油會虧本，可以靠其他商品補回利潤。

這種策略與好市多招牌的1.5美元熱狗加汽水組合如出一轍。自1980年代中期推出以來，這個超值餐價從未調漲。只要顧客願意進門購物，這種「虧本促銷」的方式就值回票價。好市多烤雞也是同樣的例子，以超低價格吸引人潮，進而帶動整體銷售。

除了壓低利潤，規模經濟也是好市多與山姆會員店能夠提供低價汽油的另一主因。石油產業顧問李波（Andrew Lipow）指出，兩家業者的大量採購，有助於降低單位成本。德漢也曾對「消費者報告」表示，這些倉儲賣場的油價通常每加侖會比附近其他加油站便宜5到25美分，而當油價上漲時，他們也能維持低價較長時間。

不過，雖然好市多與山姆會員店的油價都具吸引力，但汽油品質卻略有不同。兩家業者皆提供無鉛、優質與柴油等基本燃料，但僅有好市多提供「Top Tier」認證的高品質汽油。

根據 Top Tier 官方說法，這類汽油能有效減少噴油嘴與進氣閥上的積碳，幫助維持引擎清潔。美國汽車協會（AAA）在2016年的研究指出，Top Tier 汽油能讓引擎比一般汽油「乾淨19倍」。車輛歷史報告平台 CarFax 也直言，「Top Tier 汽油確實值得多花點錢，它的好處不是神話。」