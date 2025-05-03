富比世新常春藤院校加州沒份 原因揭曉

史丹福大學因為已經是「常春藤＋」了，所以不能列入富比世的「新常春藤」名單。（美聯社）

財經雜誌富比世 （Forbes）近日公布2025年的「新常春藤 院校」（New Ivies），雖然公立的德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）與同在德州的私立萊斯大學（Rice University）都在最終名單20所內，但加州的公私立大學一個都沒，可能會使加州人有點不服氣。

沙漠太陽報分析，富比世的門檻經過設計，加州的學校雖然不錯，但都無法入榜，最明顯的就是史丹福大學（Stanford University）。因為富比世認為，它與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）、杜克大學（Duke University）、芝加哥大學（University of Chicago）已是「常春藤＋」（Ivy plus）了，再參加新常春藤評比不公平。

這四校再加上長春藤聯盟之外的學校，才能算是富比世新長春藤的候選者。聯盟八校為布朗大學（Brown University）、哥倫比亞大學（Columbia University）、康乃爾大學（Cornell University）、達特茅斯學院（Dartmouth College）、哈佛大學（Harvard University）、賓州大學（University of Pennsylvania）、普林斯頓大學（Princeton University）與耶魯大學（Yale University）

另外，業界趨勢也影響了2025年的評比。富比世指出，入圍名單都經過一次雇主評比，而業界普遍的趨勢是「去常春藤化」，三分之一公司表示，它們比五年前更愛雇用不是常春藤的私立大學畢業生，同時也有38%比以前更愛用公立大學畢業生。

除史丹福被排除之外，加州大學 （University of California）雖然獲得肯定，富比世稱其為美國最好的公立大學，但是因為沒有提供成績，因此沒有入圍。加州州立大學因為從2022年開始不採SAT（Scholastic Aptitude Test）與ACT（American College Testing）成績作為入學標準，所以也不能入圍。

另外被排除的，還有加州理工學院（Caltech）與沛普丹大學（Pepperdine University）。富比世要求，私立大學必須至少錄取3500人，但加州理工學院只收不到1000人；錄取率必須低於20%，沛普丹大學則高達50%。

能夠入圍富比世新常春藤的學校，學術能力測驗SAT中位分數為1410，美國大學入學標準考試ACT中位分數32。SAT滿分1600，全美平均1050；ACT滿分36，全美平均19.4。