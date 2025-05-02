別急買電車 眾院通過決議阻加州「瘋狂的油車銷售禁令」

聯邦眾議院通過「第88號眾院共同決議」，要求聯邦環境保護署撤銷對加州「2035年完全終止燃油車輛銷售」新法的同意。圖為電動車在充電。（取自Pexels@Kindel）

聯邦眾議院5月1日以246票贊成、164票反對，通過加州共和黨 籍眾議員所提的「第88號眾院 共同決議」（House Joint Resolution 88），要求聯邦環境保護署撤銷對加州「2035年完全終止燃油車輛銷售」法案的同意。雖然決議案不具強制力，但仍帶政治威嚇；同時值得注意的是，35名民主黨人跑票，加入211位共和黨籍議員。州長紐森批評此舉，是把加州再次搞得烏煙瘴氣（…making California smoggy again.）

加州選出的共和黨籍聯邦眾議員基利（Kevin Kiley）是決議的共同提案人，他在X平台上強調，眾議院剛剛通過「我的決議」，阻止加州瘋狂的汽車禁令，而且決議獲得兩黨支持，「這是常理的大勝，也是州長紐森的重大挫敗」。基利曾經試圖罷免紐森。

CBS新聞報導，另一名代表加州的共和黨籍眾議員拉瑪法（Doug LaMalfa）則說，決議的通過，代表聯邦眾院的決心，不讓單一州的極端政策，獨斷美國人能開什麼車。「民眾應該有選擇自己座車的自由，而不是被逼著買昂貴的電動車」。

同時，眾議院也通過第87號與第89號決議。第87號眾院共同決議獲得231票同意、191票反對，要求聯邦機構不得允許「加州機動車輛與引擎汙染管控標準」（California State Motor Vehicle and Engine Pollution Control Standards）、重型卡車排放規定與先進乾淨卡車等新規。

「第88號眾院共同決議」，要求聯邦環境保護署撤銷對加州「2035年完全終止燃油車輛銷售」新法的同意。圖為電動車充電樁。（取自Pexels@Erik Mclean）

第89號眾院共同決議同樣要求，對「加州機動車輛、引擎、非道路用引擎汙染管控標準」（California State Motor Vehicle and Engine and Nonroad Engine Pollution Control Standards）與「卡車降低氮氧化物排放規定」（Low NOX Regulation）等法規，聯邦環保署應該撤回同意。此案獲225票同意、196票反對。

前文所提的「背書」、「允許」、「同意」，英文皆為「waiver」，意為聯邦環保署同意不干涉加州對燃油車的新規。

加州州長紐森2020年頒布行政命令，希望全州在2035年完全終止燃油車輛銷售，並責成加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）儘可能在2045年達成中大型卡車零排放目標。CBS認為，命令並未禁止擁有燃油車，也不禁止轉賣燃油車。

紐森看到聯邦眾院的決議後發表聲明，譴責眾院濫用國會審查法（Congressional Review Act），枉圖廢止聯邦對加州清淨空氣法（Clean Air Act）的不干涉，還牴觸了國會獨立監督機構「政府稽核處」（Government Accountability Office）與參議院議事專員（Senate Parliamentarian）前例，即國會審查法不適用聯邦機構給各州的授權。

紐森並把矛頭指向（總統）川普旗下的共和黨人，稱他們只想把加州再次搞得烏煙瘴氣。而且他說，乾淨空氣政策沒有黨派之分，前總統雷根與尼克森都支持，因此加州會繼續對抗不當施壓。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）對國會試圖推翻加州立法的舉動則稱，國會審查法只能討論聯邦機構的新規，不能碰觸依循正當程序完成的州立法，濫用國會審查法不只破壞民主機制，還是違法之舉。因此他呼籲，聯邦參院不要配合眾院的魯莽行動。

代表加州的聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）則說，眾院共和黨人惡意攔阻清淨空氣法，妨礙加州政府；參院共和黨人如果執意配合，不只違反法規，還是對加州毫無根據的攻訐。