幾秒銷售破萬 賣閒置品可嘗試Whatnot平台

Whatnot結合直播與即時購物，成為新一代購物平台代表。（Whatnot網頁）

KTLA 5電視台報導，隨著科技日新月異，一款新的應用程式（App ）Whatnot，結合直播與即時購物，成為新一代購物平台代表。個人、商家和收藏家，都能透過直播銷售各類商品，從球鞋到稀有植物，任何人都能以手機成為銷售達人。有商家幾秒銷售額破1萬美元，而該APP去年總銷售額達30億美元，今年預估更高。

Whatnot結合直播與即時購物，成為新一代購物平台代表。（取自KTLA 5電視台畫面）

Melrose知名球鞋店Coolkicks執行長兼共同創辦人沙姆斯（Adeel Shams）表示，如何吸引觀眾的注意非常重要，每個人都能賣相同的喬丹 （Jordan）球鞋或服飾，但「個性化」才是吸引群眾關鍵。沙姆斯分享，「15年前，我在一場車庫拍賣 （yard sale）找到一箱二手喬丹鞋，把它們清理乾淨後放上eBay賣，賺了一些錢，自此我就愛上這種銷售」。

Whatnot結合直播與即時購物，成為新一代購物平台代表。（KTLA 5）

近期除店內和線上銷售外，他們還轉向Whatnot進行直播銷售。過去九個月，通過該平台售出超過20萬件商品。有些商品在幾秒內售罄，有時短短幾分鐘內，就創造超過1萬美元銷售額。沙姆斯甚至會免費送出球鞋給部分觀眾，利用內建功能將大量直播觀眾引導至其他創作者頻道，分享流量並給予他們即時助力。「這就是商業未來，如果你是實體店，發現銷售量正在下降，現在就該轉型了」。

Whatnot結合直播與即時購物，成為新一代購物平台代表。（取自KTLA 5電視台畫面）

Whatnot的威爾森（Armand Wilson）表示，「我覺得今年是直播購物真正進入主流的時刻。」該平台將直播變成即時銷售與購買，觀眾可觀看直播產品介紹，即時用內建工具進行競標。「能吸引觀眾、與他們互動，讓整個直播過程變得有趣，確實是關鍵一環」。

直播銷售的商品不僅限於球鞋，Whatnot已成為小型商家、收藏家銷售各類商品的平台，涵蓋服裝、玩具、電子產品甚至稀有植物等，平台會從每筆銷售中抽取8%佣金。去年該平台上的銷售額達30億美元，今年預估更高。