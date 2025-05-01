火爆台北60年 「阜杭豆漿」上架Costco

好市多佛利蒙店已經上架這款豆漿。（好市多截圖）

近日，有華人 在好市多 （Costco）又發現一款新飲品：阜杭豆漿（Fu Hang Soybean Milk）。這個名字對台灣民眾並不陌生，位於台北的阜杭豆漿餐廳是米其林必比登（Bib Gournand）推薦餐廳，開店60年以來享譽台灣，幾乎每天都有顧客大排長龍。如今該餐廳推出的瓶裝阜杭豆漿登陸北美好市多，給華人帶來驚喜，且相比其他渠道購買，好市多的價格非常實惠。

小紅書上一位網友Daisy Hu 28日發帖，在北加州 佛利蒙（Fremont）店發現這款阜杭豆漿。她說，這次「不用排隊，不用飛台灣，Costco就能買到阜杭豆漿啦！」Daisy Hu表示，這款豆漿超濃豆香、入口綿密，很適合在早餐搭配油條喝。Daisy Hu搭配了數張好市多出售這款豆漿的照片，一箱24瓶，售價24.99美元（各店價格略有差異）。

根據LA Weekly Asia新聞網，這款瓶裝豆漿目前登陸北美，即日起逐漸在各個店面鋪貨，不久後北美的民眾就可以買到。根據網友在社群軟體發布的資訊，這款豆漿目前已在北加州的好市多上架，分為無糖和有糖兩種，外包裝以綠色和紅色區分，每瓶容量均為290毫升。為了鎖住豆漿的美味，瓶口採用鋁箔封口。LA Weekly Asia報導，這款豆漿「使用當地小農契作黃豆」，營養豐富，蛋白質含量高，一罐就有12克蛋白質。

有網友評價，全家人都很喜歡這款豆漿，一口氣買了三箱，是「台灣之光」；還有人表示，這款豆漿的成分非常乾淨，加糖版的配料只有非轉基因黃豆、糖和水，沒有任何香料和防腐劑，一瓶有12克蛋白質，非常有營養。此外，瓶裝的豆漿攜帶很方便，外出運動補充能量，日常飲用都很不錯，有不少網友認為，這款豆漿相比其他豆漿，味道醇厚，黃豆味濃。

值得一提的是，這款豆漿在好市多購買非常划算，但在其他華資超市、亞洲網路購物平台出售，價格要比好市多貴很多。例如，在「Weee！」上，同等容量的阜杭豆漿，六瓶售價13.99美元，即每瓶約2.33美元；而好市多24瓶售價24.99美元，即每瓶約1.04美元；兩者價格相差一倍多。