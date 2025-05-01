加州律師考試AI爭議延後放榜 考生不滿

加州律師考試爆爭議,AI命題與技術失誤致放榜延後、考生怒批不公。圖為示意圖。( Nguyen Dang Hoang Nhu/ Unsplash)

據「紐約時報 」報導，加州 今年2月的律師考試原訂4月底放榜，卻因技術問題與AI 命題爭議而被迫延後，數千名考生陷入漫長等待，不滿情緒高漲。

本次考試是加州律師公會改制後的首度實施，改用新的出題單位與遠端測驗系統。然而，不少考生反映當天無法登入系統，作答途中頻繁閃退，甚至無法使用複製粘貼等基本功能。考試主辦方事後坦承系統問題嚴重，並提出下調分數門檻、7月免費補考等補救措施。

更引發爭議的是，律師公會近日透露，部分選擇題由外包顧問公司ACS Ventures在人工智慧（AI）協助下撰寫，但考前並未對外說明。多位考生指出，考題措辭怪異、邏輯混亂，當時懷疑出題品質，事後證實AI涉入，讓人感到被欺騙。

32歲的洛杉磯考生布里克爾（Edward Brickell）表示，他只想要一個公平的考試機會，卻連番受挫，「這讓我不想再繳任何一分會員費。」另一位考生在律師公會委員會會議上怒批：「加州律師公會決定我們是否有資格以此謀生，卻讓我們的財務和生活陷入混亂。」

根據律師公會說法，AI出題未經考試委員會批准，最高法院也事前不知情，已要求啟動調查。該院雖曾指示探索AI降低命題成本的可能性，但強調未授權其實際使用。

據悉，去年11月的模擬考期間就曾出現技術故障，Kaplan出版的考試指南，也因錯誤百出而遭批評。如今，律師公會正評估技術供應商Meazure Learning是否違約，並聘請專家進行分數調整。考生普遍質疑，改革目標原為提升效率與降低成本，卻反而造成信任危機。

根據公會承諾，7月考試將全面停用AI命題，並為未通過考生提供免費重考，考生團體仍呼籲提高透明度、嚴格問責，以恢復律師考試的公信力。