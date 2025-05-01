傑弗瑞松破紀錄 生長海拔1.2萬呎以上

傑弗瑞松（Jeffrey pine）是內華達山脈的標誌性樹種之一。(取自Utah State University官網)

加州 海拔1萬2000呎以上的山區，過去幾乎沒有喬木能夠生存，如今受氣候變遷 影響，已有一個樹種打破這項紀錄。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，傑弗瑞松（Jeffrey pine）是內華達山脈的標誌性樹種之一，它似乎已經超越其他松樹，成為加州海拔最高樹種。一項新研究記錄了紅杉國家公園（Sequoia National Park）內海拔1萬2000呎以上的幾棵傑弗瑞松，據信在氣候變遷的顯著影響下，它們從低海拔地區遷徙而上，比其他種類樹木遷徙得更快、更遠。

研究表明，傑弗瑞松在名為「星鴉」（Clark's nutcracker）的鳥類幫助下，「跳躍」到其他高海拔樹木之上：這種鳥會將傑弗瑞松的種子散播到很遠的地方，因為牠們會收集、運輸和儲存種子，以便日後食用。氣候變暖反過來又使樹木能夠在曾經無法忍受的寒冷和多雪高海拔地區發芽生長。

報告作者、戴維斯加大的森林和火災生態學家薩福德博士 (Dr. Hugh Safford) 說，傑弗瑞松之所以能倖存，完全是因為氣候變暖。

研究表明，加州其他樹木，即使是像刺果松（bristlecone pine）、白皮松（whitebark pine）和狐尾松（foxtail pine）這些聳立高山的樹種，在科學文獻或線上資料庫中，均未記錄到在海拔1萬2035呎以上存在。