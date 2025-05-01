我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

傑弗瑞松破紀錄 生長海拔1.2萬呎以上

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傑弗瑞松（Jeffrey pine）是內華達山脈的標誌性樹種之一。(取自Utah State University官網)
傑弗瑞松（Jeffrey pine）是內華達山脈的標誌性樹種之一。(取自Utah State University官網)

加州海拔1萬2000呎以上的山區，過去幾乎沒有喬木能夠生存，如今受氣候變遷影響，已有一個樹種打破這項紀錄。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，傑弗瑞松（Jeffrey pine）是內華達山脈的標誌性樹種之一，它似乎已經超越其他松樹，成為加州海拔最高樹種。一項新研究記錄了紅杉國家公園（Sequoia National Park）內海拔1萬2000呎以上的幾棵傑弗瑞松，據信在氣候變遷的顯著影響下，它們從低海拔地區遷徙而上，比其他種類樹木遷徙得更快、更遠。

研究表明，傑弗瑞松在名為「星鴉」（Clark's nutcracker）的鳥類幫助下，「跳躍」到其他高海拔樹木之上：這種鳥會將傑弗瑞松的種子散播到很遠的地方，因為牠們會收集、運輸和儲存種子，以便日後食用。氣候變暖反過來又使樹木能夠在曾經無法忍受的寒冷和多雪高海拔地區發芽生長。

報告作者、戴維斯加大的森林和火災生態學家薩福德博士 (Dr. Hugh Safford) 說，傑弗瑞松之所以能倖存，完全是因為氣候變暖。

研究表明，加州其他樹木，即使是像刺果松（bristlecone pine）、白皮松（whitebark pine）和狐尾松（foxtail pine）這些聳立高山的樹種，在科學文獻或線上資料庫中，均未記錄到在海拔1萬2035呎以上存在。

加州 氣候變遷 舊金山

上一則

嘉甸那遊民帳篷區 洛縣動手清理 拖走50輛房車、安置60名遊民

下一則

KIA EV3 榮獲2025世界年度風雲車大獎

延伸閱讀

加州律師考試 AI命題、技術失誤、放榜延後 考生怒不公

加州律師考試 AI命題、技術失誤、放榜延後 考生怒不公
全美5大危險駕駛熱點 加州4地方列名 開車分心是主因

全美5大危險駕駛熱點 加州4地方列名 開車分心是主因
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
知名蘋果汁潛藏黴菌污染 28州宣布召回

知名蘋果汁潛藏黴菌污染 28州宣布召回
家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬

家中水管爆裂 保險月付4000不夠 亞裔夫婦提告獲賠45萬
川普執政百日 加州州府「反川」力道加強

川普執政百日 加州州府「反川」力道加強

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
一名在洛杉磯生活超過20年的無證移民，近日與其美國籍妻子選擇離開美國返回墨西哥，避免被拘留及遣返的風險。（NBC4）

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

2025-04-29 14:55

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要