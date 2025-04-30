要備一套嗎？ 好市多賣末日套餐 保存期限達25年 有人拿來露營

好市多販售大宗商品與緊急災難應急食品，可說是末日生存主義者的迪士尼天堂。（取自FOX電視台畫面）

衛報報導，以大宗商品零售為主的好市多 （Costco ），近年來成為生存主義者的「迪士尼 樂園」。除各類商品外，該公司提供災難急救包、非易腐食品、工具和淨水設備等，吸引注重災難應變的消費者。隨著「災難應變準備」逐漸成為主流趨勢，好市多儼然成了應對災難的採購中心。

去年夏天，好市多貨架上出現「好市多末日晚餐套組（Costco apocalypse dinner kit）」，售價62.99美元。該套組看起來像肯德基（KFC）家庭號炸雞桶，但裡面裝的是132分緊急糧食，包括脫水的奶酪通心粉、蘋果肉桂麥片和雞肉派餡餅等，且保存期限長達25年，「直到災難來臨」。

儘管該產品出現了部分負面評價，如華盛頓郵報（Washington Post）食品記者海爾（Emily Heil）寫道，「我寧願被殭屍吃掉，也不願靠這些食物生存」。然這款產品仍在社交媒體上引發熱議，有人指出，這可能是大學生宿舍的理想食物，也有人用它露營。好市多對過去一年該產品銷量不願置評，製造這些產品的ReadyWise公司也未回應衛報評論。

對生存主義者（即提早囤積物資，學習應急技能以應對自然災害和社會崩潰的人群）來說，好市多是他們的「天堂」。這家連鎖店販售從乾貨到工具、嬰兒奶粉等一切必需品，無論喜歡在和平時期備足物資者，還是害怕末日災難來臨者，都能滿足需求。

猶他州44歲播客庫拉特（Coby Coonrat）表示，生存主義者喜歡效率，好市多絕對高效。他指出，顧客可在同一家店囤積72小時緊急物資和家庭燒烤所需物品。除食品和水，他也會在好市多買冷凍食品、急救箱、滅火器和離線照明設備等，「每月來一次好市多，就能逐步打造一套完善的緊急災難設備。」

好市多對忠實顧客一直有著深厚吸引力，自稱「Costcodians」的粉絲們崇拜這家連鎖店。全球有超過1億3000萬人將該店視為主要購物場所，雖然不是所有人都認同生存主義，但該店強調的大批發模式相當契合該理念。「生存準備不一定極端」庫拉特說，「你可以正常地住在郊區，替洪水或停電做準備。」他的搭檔哈迪（Cameron Hardy）也表示，末日應急準備可用漸進式進行，「可從一次多買一些食物和水開始，慢慢建立足夠大的應急儲備，確保家人在包括暴風雪、停電、經濟動盪、氣候災難或另一場疫情等危機中安全無虞。」

對好市多來說，該品牌正低調地迎合其「生存主義天堂」聲譽，不僅出售多種不易腐壞的食品，「自動加熱緊急餐包」（只需加入「非易燃液體」）及攜帶式淨化套組外，還銷售金條和硬幣等。

儘管備災主義通常被視為偏右行為，好市多政治立場卻不一定一致。今年早些時候，該公司因在川普（Donald Trump）政府打擊多元化、公平和包容政策時，堅持這些舉措成為焦點。該公司董事長詹姆斯（Hamilton E. James）也向民主黨相關政治行動委員會和黨派捐款。

對某些人來說，好市多販賣這些末日災難套組，似乎象徵「末日災難近在咫尺」，但對部分人來說，這只是可放進避難所的商品。無論如何，根據市場研究中心Package Facts，超過一半的美國家庭囤積食品，顯示對當前局勢的擔憂。