柏克萊加大教職員 呼籲總校長勿屈服川普

柏克萊加大校園內日前舉行反對川普政府干預校園事務的遊行。（取材自ABC 7電視台）

柏克萊加大 教職員，呼籲加大系統總校長不要屈服川普 政府提出的無理要求。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，柏克萊加大的教職員呼籲總校長德瑞克（Michael Drake）保護加州頂尖高等教育系統的政治言論和學術自由，並挑戰川普政府對高等教育的「前所未有攻擊」。由教職員組成的柏克萊加大學術委員會，上周批准這項決議。該決議各學術部門近50名教職員簽署。

這項決議出台之際，全國各地大學、教職員工和學生，都對川普政府干預校園的行為進行反擊。全美500多所大學和學院的領導聯署一封信，反對「前所未有的政府越權和政治干預」。柏克萊加大校長萊恩斯 (Richard Lyons) 和加大總校長德瑞克，以及聖塔克魯茲加大、舊金山加大、聖荷西州大、迪安薩學院（De Anza College）的領導人也有簽名。

史丹福大學和加州州立大學系統沒有簽署這封信，但加州州立大學的一些校區有簽署。柏克萊加大教職員表示，在加州大學 收到類似發給哈佛大學和哥倫比亞大學的需索信前，採取額外保護措施並在整個加州大學系統承諾反擊川普政府，至關重要。

川普政府致學校的信中威脅，如果不削減多元化計畫、嚴訂示威規則、加強學生紀律並改革招生和招聘制度，將削減學校的聯邦資金。

柏克萊加大是多項聯邦調查對象，也是60所面臨校園反猶太主義民權調查的大學之一，並是45所涉嫌在教育計畫和活動中使用種族偏好而受川普政府調查的大學之一。川普政府也向加州大學發出傳票，要求提供有關數百名參與以色列-哈馬斯戰爭政治活動的教職員工資訊。