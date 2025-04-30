川普執政百日 加州州府「反川」力道加強

川普上任100天來實施的政策對加州產生極大影響。圖為抗議川普政府者4月在舊金山海灘上排出「彈劾和罷免」人體橫幅。（美聯社）

加州向來是川普 不遺餘力的攻擊對象，自然成為川普第二總統任期的批評和發布行政命令目標。

然而，加州對川普行動的反應似乎比預期要溫和。舊金山紀事報認為，部分原因是州長紐森 （Gavin Newsom）因為擔心反抗川普，可能危及聯邦對洛杉磯野火的救災援助，因此壓抑了和川普唱反調的力道。

以下是紀事報整理出川普自1月20日就職以來，對加州產生的主要影響，以及加州的因應方式：

紐森對決川普

在川普於去年11月勝選後沒幾天，紐森就召開特別會議，批准議會撥款用來起訴川普政府。但不久就發生嚴重的洛杉磯山火，迫使紐森將注意力從對抗川普，轉為與川普合作救災。儘管加州許多民主黨人嚴厲批評川普政策，但紐森無論是在公開還是私人場合，都試著說服川普批准對南加州火災的聯邦援助，並未對川普作出太多批評。

不過，兩周前，紐森的語氣開始發生變化，宣布提起訴訟終止川普對大部分外國產品徵收的關稅。由於關稅對加州農業影響極大，紐森說：「川普背叛了中谷地區投票給他的選民。」

訴訟

在川普第一任期，加州對川普政府提起100多起訴訟，加州議會還批准撥款5000萬美元，用於提起更多訴訟和為移民提供法律保護。

加州在川普第二任期採取的法律行動似乎更多，已對大規模驅逐移民出境、解雇聯邦雇員、加徵關稅、凍結資金和取消出生公民權等政策提起多項訴訟。

教育

川普威脅要停止提供資金給實施「多元、公平、包容」計畫（diversity, equity and inclusion programs，簡稱DEI）的加州學校，加州已和美國其他18州聯合提起訴訟，稱取消這些資金，將造成災難性傷害。

此外，川普還發出限制學校教學內容和禁止跨性別運動員參加女子體育團隊的命令、針對加州高等教育機構的反聯邦政策展開調查，並威脅要削減40億美元研究經費給包括柏克萊加大在內的大學。4月28日，川普還下令禁止加州大學 讓無證移民學生享有本地生學費制。

關稅、旅遊業和國際混亂

加州是美國最大的中國產品進口地區，也是美國第二大對華出口地區，當地已明顯感受到川普對中國進口產品徵收145%關稅，以及中國對美國出口產品徵收報復性關稅的影響。加州杏仁種植業者表示，中國原來是其主要出口國，但他們現在對加州杏仁的需求，幾乎已經消失。

受川普關稅政策和不斷發表讓加拿大成為美國第51州的言論影響，加州旅遊業受到重創。加州非營利組織Visit California表示，加州2月和3月的加拿大遊客人數大減了15%。