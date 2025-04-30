我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

川普執政百日 加州州府「反川」力道加強

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普上任100天來實施的政策對加州產生極大影響。圖為抗議川普政府者4月在舊金山海灘上排出「彈劾和罷免」人體橫幅。（美聯社）
川普上任100天來實施的政策對加州產生極大影響。圖為抗議川普政府者4月在舊金山海灘上排出「彈劾和罷免」人體橫幅。（美聯社）

加州向來是川普不遺餘力的攻擊對象，自然成為川普第二總統任期的批評和發布行政命令目標。

然而，加州對川普行動的反應似乎比預期要溫和。舊金山紀事報認為，部分原因是州長紐森（Gavin Newsom）因為擔心反抗川普，可能危及聯邦對洛杉磯野火的救災援助，因此壓抑了和川普唱反調的力道。

以下是紀事報整理出川普自1月20日就職以來，對加州產生的主要影響，以及加州的因應方式：

紐森對決川普

在川普於去年11月勝選後沒幾天，紐森就召開特別會議，批准議會撥款用來起訴川普政府。但不久就發生嚴重的洛杉磯山火，迫使紐森將注意力從對抗川普，轉為與川普合作救災。儘管加州許多民主黨人嚴厲批評川普政策，但紐森無論是在公開還是私人場合，都試著說服川普批准對南加州火災的聯邦援助，並未對川普作出太多批評。

不過，兩周前，紐森的語氣開始發生變化，宣布提起訴訟終止川普對大部分外國產品徵收的關稅。由於關稅對加州農業影響極大，紐森說：「川普背叛了中谷地區投票給他的選民。」

訴訟

在川普第一任期，加州對川普政府提起100多起訴訟，加州議會還批准撥款5000萬美元，用於提起更多訴訟和為移民提供法律保護。

加州在川普第二任期採取的法律行動似乎更多，已對大規模驅逐移民出境、解雇聯邦雇員、加徵關稅、凍結資金和取消出生公民權等政策提起多項訴訟。

教育

川普威脅要停止提供資金給實施「多元、公平、包容」計畫（diversity, equity and inclusion programs，簡稱DEI）的加州學校，加州已和美國其他18州聯合提起訴訟，稱取消這些資金，將造成災難性傷害。

此外，川普還發出限制學校教學內容和禁止跨性別運動員參加女子體育團隊的命令、針對加州高等教育機構的反聯邦政策展開調查，並威脅要削減40億美元研究經費給包括柏克萊加大在內的大學。4月28日，川普還下令禁止加州大學讓無證移民學生享有本地生學費制。

關稅、旅遊業和國際混亂

加州是美國最大的中國產品進口地區，也是美國第二大對華出口地區，當地已明顯感受到川普對中國進口產品徵收145%關稅，以及中國對美國出口產品徵收報復性關稅的影響。加州杏仁種植業者表示，中國原來是其主要出口國，但他們現在對加州杏仁的需求，幾乎已經消失。

受川普關稅政策和不斷發表讓加拿大成為美國第51州的言論影響，加州旅遊業受到重創。加州非營利組織Visit California表示，加州2月和3月的加拿大遊客人數大減了15%。

川普 加州大學 紐森

上一則

全美5大危險駕駛熱點 加州4地方列名 開車分心是主因

下一則

洛杉磯港到貨量 下周銳減35%

延伸閱讀

首個與川普談成貿易協定是這國？傳只等對方總理、國會批准

首個與川普談成貿易協定是這國？傳只等對方總理、國會批准
川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選

川普搶當教宗？ 笑稱「自己是第一人選」 但美國史上無人當選
川普主義與國際秩序的對撞…裂解多元價值、宰制弱勢國家

川普主義與國際秩序的對撞…裂解多元價值、宰制弱勢國家
教宗、川普和賴清德

教宗、川普和賴清德
「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下

「中國活該」 川普：關稅他們自己會吞下
川普演說：美國最成功的100天 不再是中國優先

川普演說：美國最成功的100天 不再是中國優先

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
美領事官員阻止外國遊客通過「生育旅遊」濫用移民制度。（美國駐華大使館X平台）

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

2025-04-27 16:22

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來