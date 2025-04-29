NOAA預算將被刪 不利偵測毒海鮮

川普建議削減美國國家海洋暨大氣總署NOAA的17億美元預算，恐嚴重影響加州氣候預測與相關科學研究。(圖取自NOAA臉書)

加州 科學家擔憂，在川普 建議削減美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA)17億美元預算的情況之下，大氣流風暴導致舊金山 市中心淹水、海岸防衛隊救援任務失敗、海鮮受到看不見的毒藻汙染等，都可能發生。

「舊金山紀事報」報導，若刪減預算的提案在國會獲得通過，加州數個科學計畫將面臨大幅刪減或取消。科學家們表示，刪減經費將阻礙氣候預測、擾亂關鍵海洋數據收集並重挫氣候研究。

「加州中部與北部海洋觀測系統」(Central and Northern California Ocean Observing System)是處於風險的計畫之一。這個協會每年自NOAA獲得約330萬美元經費，用於管理監測風、水位、洋流、熱能與其他對商業、預測與安全至關重要數據的儀器。

計畫副主任哈波(Alex Harper)表示，相關工作清晰可見地與政府在商業、航運、貿易與國安方面許多優先項目一致，但卻被列入刪減名單，令人不理解。

漁民奧格(Dick Ogg)利用海洋數據捕撈鮭魚與螃蟹。有關水溫、水流與潛在有害海藻資訊、被輸入預測模型中，對他的商業捕撈活動非常重要。若沒有這些數據，基本上只能猜測。

「Hog Island Oyster Co.」在灣區擁有5家餐廳、員工超過300人，副總裁索耶(Terry Sawyer)指出，公司仰賴綜合海洋觀測系統，包括浮標、碼頭站等測量水中氧氣、pH值及鹽度水平，皆為水產養殖業的關鍵數據，需要有相關模型協助決定勞動力、生產與市場供應。

海岸防衛隊也利用海洋觀測系統操作的高頻雷達資料，執行救生搜救任務。設在加州海岸的雷達，可高精密測量洋流方向與速度。2024年，舊金山海岸警衛隊挽救了254人生命、援助789人。

聖地牙哥加大生物海洋學家安德森(Clarissa Anderson)表示，加州海洋觀測研究人員正在監測有害毒藻(algal blooms)，其已連續4年影響南加州海岸的海洋生物。若沒有這些系統提供數據，無法了解目前狀況。毒藻已導致1200隻哺乳動物、超過200隻海豚與4-5頭較大鯨魚死亡。食用遭到毒藻汙染海鮮的人，會出現嘔吐、腹瀉症狀，嚴重者可能死亡。

除了大氣觀測，國家氣象局預報也仰賴國家海洋局提供高品質測量數據，這兩個部門是川普政府可能刪減的6個NOAA直屬辦公室中的兩個。未來數月內，NOAA可能透過多種途徑進行改造。NOAA必須於今年4月底之前，提交2025年財政年度剩餘時間的支出計畫。加州多個項目經費將於未來幾個月內到期。