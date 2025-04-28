好市多洗車7.99美元 加州等5個州才有

民眾可在好市多官網找到洗車服務聚點。（好市多官網）

消費媒體SlahGear 網站報導，可能很多人不知道，幾乎什麼都可找到的大宗貨品零售商好市多 （Costco）提供鮮為人知的「洗車」福利，價格僅7.99美元，包含四道清洗程序及多項增值服務（如防鏽劑和陶瓷保護塗層等）。然而，該服務僅於美國五個州提供（包含加州 ），且只限會員。

想要享受「一站式購物」（One-stop shop），好市多一直是絕佳選擇。根據Statista指出，2024年全球好市多會員數量約為1億3700萬人，顯然許多消費者發現其販售的商品多樣化，且有人性化服務與豐富的會員福利，除家庭食品外，還販售100吋電視、提供折扣加油，與一些鮮為人知的福利。

洗車是其中一個選項。這項十美元有找的服務包含上蠟處理等四道清洗程序，且特別關注車輪與底盤清潔與輪胎亮光等服務，最後以無水漬沖結束。目前該服務除加州外，僅在亞利桑納（Arizona）、愛達荷（Idaho）、田納西 （Tennessee）與華盛頓（Washington）等五個州，鄰近主要城市才提供。

雖然將多種服務集中於一處確實方便，但在某種情況下，消費者不見得能節省很多錢。例如好市多金星卡（Gold Star）會員年費為65美元，若在使用洗車服務的先決條件下，每周洗一次車，每月大約32美元，每兩用洗兩次車，每月費用約為64美元。然許多連鎖和獨立洗車店都提供無限次使用的會員計畫，且價格相近。

此外，若所處當地的好市多不提供洗車服務，也不用感到太失望，另一個原因是，這家批發巨頭使用刷子洗車，這種洗車方式，刷子接觸車輛之前進行的預浸處理至關重要，因車漆表面附著著汙垢，若未先使用清潔溶液處理，這些雜質會在車身表面被擠壓或拖曳，導致車體出現刮痕。

無接觸式洗車對車漆傷害較小，但不一定能徹底清除所有汙垢。因此駕駛可能需在車內備一條乾淨的纖維毛巾，以便擦拭未被水柱清洗乾淨的殘留物。當然，最好的洗車方式是手工清潔，使用柔軟的纖維手套。要知道保持車輛外觀清潔不僅是美觀，也是日常保養車輛的一部分，有助保護車漆防止生鏽。