不需登機證 刷臉通關「兩到三年內」將實現
刷臉登機時代即將來臨，一個重要的旅行必需品可能會過時。全球航空業正在計劃進行50年來最大規模的改革，旅客將可能不再需要登機證或辦理登機手續。據英國泰晤士報，負責監管諸多航空事務的國際民航組織 (ICAO) 正在計劃廢除現有機場和航空公司規則，轉而創建「數位旅行憑證」。
新政策實施後，旅客可將護照和護照資料上傳至手機，在機場通行時僅需刷臉即可。這種驗證方式將在「兩到三年內」推出，屆時在線上或在機場辦理登機手續將成為過去。全球最大的旅遊科技公司Amadeus產品管理總監Valérie Viale表示，「這將是50年來最大的變化。許多航空系統半個多世紀來都沒有改變，因為整個行業必須保持一致且可互相操作。
目前，航空旅客需要在線上辦理登機手續或到達機場後再辦理登機手續，在機場他們會收到一張帶有條碼登機證，登機前在安檢處和登機口處掃描登機證。根據新計劃，旅客在預訂航班時將在手機上收到一張旅程通行證，如果預訂有任何變更，該通行證將自動更新，包括所有護照詳細資訊。
由於無需辦理登機手續，乘客抵達機場時接受臉部掃描，以告知航空公司其飛行意圖。對於托運行李旅客，此項檢查將在行李托運處進行，對於只攜帶隨身行李的旅客，此項檢查將在安檢口進行。
由於乘客護照將包含在旅程通行證中，因此他們只需憑生物特徵資料即可登機。他們無需拿出護照或手機即可登機。Viale表示，上次航空系統大規模升級是21世紀初採用電子票務。航空業現在已是時候升級到更像亞馬遜所使用的現代系統了。
為使該計劃得以實施，機場實體基礎設施必須更新。數位旅行證件要求機場擁有臉部辨識技術及從行動裝置讀取護照的能力。值得注意的是，泰晤士報稱，機場基礎設施只會驗證旅客臉部是否與護照相符，但不會存儲信息，從而消除數據洩露的風險。如果有人錯過轉機或航班變更或取消，更新的航班信息將自動發送給他們，旅客不需要辦理新航班的登機手續，可直接去登機口登機。
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