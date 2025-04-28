不需登機證 刷臉通關「兩到三年內」將實現

全球航空業正在計劃進行50年來最大規模的改革，旅客將可能不再需要登機證或辦理登機手續。（記者張宏／攝影）

刷臉登機時代即將來臨，一個重要的旅行必需品可能會過時。全球航空業正在計劃進行50年來最大規模的改革，旅客將可能不再需要登機證或辦理登機手續。據英國泰晤士報，負責監管諸多航空事務的國際民航組織 (ICAO) 正在計劃廢除現有機場和航空公司規則，轉而創建「數位旅行憑證」。

新政策實施後，旅客可將護照 和護照資料上傳至手機，在機場通行時僅需刷臉即可。這種驗證方式將在「兩到三年內」推出，屆時在線上或在機場辦理登機手續將成為過去。全球最大的旅遊科技公司Amadeus產品管理總監Valérie Viale表示，「這將是50年來最大的變化。許多航空系統半個多世紀來都沒有改變，因為整個行業必須保持一致且可互相操作。

目前，航空旅客需要在線上辦理登機手續或到達機場後再辦理登機手續，在機場他們會收到一張帶有條碼登機證，登機前在安檢處和登機口處掃描登機證。根據新計劃，旅客在預訂航班時將在手機上收到一張旅程通行證，如果預訂有任何變更，該通行證將自動更新，包括所有護照詳細資訊。

由於無需辦理登機手續，乘客抵達機場時接受臉部掃描，以告知航空公司其飛行意圖。對於托運行李旅客，此項檢查將在行李托運處進行，對於只攜帶隨身行李的旅客，此項檢查將在安檢口進行。

由於乘客護照將包含在旅程通行證中，因此他們只需憑生物特徵資料即可登機。他們無需拿出護照或手機即可登機。Viale表示，上次航空系統大規模升級是21世紀初採用電子票務。航空業現在已是時候升級到更像亞馬遜 所使用的現代系統了。

為使該計劃得以實施，機場實體基礎設施必須更新。數位旅行證件要求機場擁有臉部辨識 技術及從行動裝置讀取護照的能力。值得注意的是，泰晤士報稱，機場基礎設施只會驗證旅客臉部是否與護照相符，但不會存儲信息，從而消除數據洩露的風險。如果有人錯過轉機或航班變更或取消，更新的航班信息將自動發送給他們，旅客不需要辦理新航班的登機手續，可直接去登機口登機。