史丹福研究：疫苗接種率若續降 麻疹或捲土重來

史丹福大學最新研究報告指出，疫苗接種率持續下降可能使麻疹疫情在美國捲土重來。（美聯社）

史丹福大學一項新研究指出，如果美國麻疹疫苗 接種率持續下降，在不久的將來，這種在美國已經根除的傳染病可能捲土重來。

聖荷西信使報報導，史丹福大學研究人員在這份本周發表在「美國醫學協會期刊」（Journal of the American Medical Association）上的報告中寫道：「按照目前的麻疹疫苗接種率，麻疹有可能重新在美國流行。」

美國2000年宣布，麻疹疫苗的高接種率已使這種傳染病在美國絕跡。數據顯示，加州 的麻疹疫苗接種率高於美國平均，上學年有96.2%的幼稚園學童接種了麻疹疫苗，但比起前一年有所下降。

信使報指出，加州幼稚園學童十年前的麻疹疫苗接種率一直徘徊在近95%。為因應2014年迪士尼樂園爆發的麻疹疫情，州政府2015年通過一項較嚴格的法律，使加州麻疹疫苗接種率一度超過97%。但此後，加州麻疹疫苗接種率逐年下降，引起衛生官員擔心。

研究報告第一作者江馬修（Mathew Kiang，音譯）說：「疫苗接種率下降產生的效應不會在初期就立刻展現。我們想知道：人們現在進行的辯論和做出的決定所造成的影響何時會出現？」

研究建立的模型顯示，依照目前的麻疹疫苗接種率來看，麻疹在未來20年內會重新在美國流行，如果疫苗接種率持續下降，重新流行的時間會再提前。萬一接種率下降到剩目前的一半，那大約在一個世代（25年）的時間裡，美國可能出現5120萬例麻疹病例。報告稱，這些麻疹病例再加上其他也可能重現的傳染病，例如德國麻疹（rubella）、白喉（diphtheria）和小兒麻痺（polio），屆時可能造成美國超過15萬人死亡。

截至今年，美國已有十多年沒有出現過麻疹死亡病例，但德州持續爆發的麻疹疫情已導致兩名未接種疫苗的兒童死亡。

研究人員在報告中也關注了國內目前有關疫苗的政治氛圍。他們警告說：「美國出現一些呼籲減少兒童接種疫苗的政策辯論，這些觀點可能導致已根除的傳染病重新出現。以麻疹為例，我們發現，美國已經身處災難邊緣。」