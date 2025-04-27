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發行40多年 一般車牌將用罄 最終號9ZZZ999明年發出

編譯林思牧／綜合報導
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這些都屬加州一般車輛目前車牌系列的標準格式。 (dmv.ca.gov)
這些都屬加州一般車輛目前車牌系列的標準格式。 (dmv.ca.gov)

加州一般車輛目前的正規車牌系列即將用罄，車管局DMV已準備好在明年某個時刻開始採用另一個編號系列。

舊金山標準報報導，加州DMV發放的「標準牌照」（standard license plates），單單從車牌的格式就可以看出是一般車輛、商用車輛（commercial vehicles）、摩托車（motorcycles）、拖車（trailers）。

目前一般車輛的編號方式是1980年開始使用的，七個碼的第一個是數字，接下來是三個字母，然後是三個數字。目前購買新車的人如果不選擇特製的車牌，那麼得到的車牌第一個數字一定是9。DMV發言人24日證實，本系列的最後一個車牌號9ZZZ999會在2026年的某個時候發出。

DMV表示，下一系列的車牌號碼是把前後順序顛倒，採用「三個數字 + 三個字母 + 一個數字」的格式，例如第一面是 000AAA0。後疫情時代的經濟狀況以及對即將到來的貿易政策轉變的擔憂，促使創紀錄數量的加州人最近湧向汽車經銷商搶購。

根據加州新車經銷商協會的數據，僅僅 2025 年的第一季，加州就註冊了 46萬3114 輛新車，較去年同期成長 8.3%。協會在 4 月的報告中指出，此次銷量增加在一定程度上是預期關稅會使車價大漲，民眾認為一輛車可能節省數千元甚至上萬元。

報告裡警告說：「迫在眉睫的貿易政策變化給汽車銷售前景帶來了混亂，如果汽車價格果真飆升，那麼3月和4月出現的購買熱潮不會持續太久。」

儘管近期出現銷量激增，但比較長期的預測似乎不看好前景。協會預計 2025 年註冊總數將下降 2.3%，減至 171 萬輛新車。

現行車牌系列始於40多年前的 1AAA000，目前已接近最終排列，最近的排列範圍是 9UBA000-9UBZ999。DMV附帶指出，商用車輛、摩托車、拖車和其他特殊類別車種，是採用不同的字母數字序列，不會受到即將到來的普通汽車車牌號碼轉變的影響。

加州 DMV 字母

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