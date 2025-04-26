好市多金條 成黃金投資者入門首選

好市多100g的金條。（好市多網站截圖）

黃金價 格飆升，22日一度突破每盎司3500美元，導致好市多 （Costco ）再次成為希望立即獲得意外之財的貴金屬收藏家熱門地點。一名已投資3萬美元的黃金買家稱，好市多的金條和金幣已成為他的「入門級產品」。

BusinessInsider報導，一位匿名的買家表示，今年已購買價值超過3萬美元的黃金產品，其對金價上漲如此之快越來越感到擔憂。這名黃金投資者今年才開始購買黃金，且隨著政治和經濟環境變得更難預測而開始收購黃金，黃金成為衡量事情會變得多糟糕的標準。

這名投資者表示，對於黃金投資「小白」來說，好市多的金條是黃金投資的入門產品。尤其是好市多22日上架的幾款產品，包括100克的金條和1盎司的金幣價格非常接近現貨市場價格，使用好市多Citi信用卡的Costco Executive會員，還可獲得相當於購買價格約1%到2%的淨獎勵。換句話說，好市多基本上是在給一些會員錢，讓他們把美元兌換成黃金，Executive會員獎勵上限為每年1250美元，但公司信用卡購物獎勵不受限制。

不過，這名投資者只是黃金持有者，而不是賣家，因為一些買過好市多金條的人發現，很難以值得的價格快速出售其金條和金幣，大多數收藏家建議，與值得信賴的當地黃金經銷商建立關係來進行交易。

一名好市多經理表示，他的店偶爾會進貨大約10到20根金條，通常會在一周內售完，有時幾天內就會售完。

隨著金價從22日的水平下跌，Costco黃金愛好者23日在Costco貴金屬Reddit社群上討論標價更新以反映市場變化的滯後時間。一位Reddit用戶寫道，好市多不像在線金銀經紀商那樣提供實時價格。他們的定價比現貨價格滯後一兩天，這對於在金價飆升時購買的顧客來說非常好，有時好市多定價在返現之前低於現貨價格。