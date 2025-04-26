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國家地理10大鐵路觀星之旅 2條在北加

編譯林思牧╱綜合報導
納巴谷葡萄酒觀光列車。（取自winetrain.com）
納巴谷葡萄酒觀光列車。（取自winetrain.com）

城市的燈光是觀星的一大障礙，而搭火車觀星是逃避的良策。國家地理雜誌剛選出美國最夢幻觀星火車的10條路線，其中的兩條在北加州

21日晚間達到高潮的天琴座流星雨(Lyrid meteor shower) ，住在都市或郊區的觀星人，到戶外仰頭空候許久悵然返家。聖荷西信使報(Mercury News)報導，國家地理雜誌指出，有一種方法可以擺脫「燈光汙染」的天空，它涉及世界上最浪漫的旅行方式之一：乘坐火車穿越歷史悠久的鐵路，並列出了「美國 10 條最夢幻的觀星列車」。

旅遊記者伊夫斯 （Megan Eaves）寫道：「各種各樣的觀星列車穿過鄉村景觀和暗夜天空保護區，那裡的銀河（Milky Way）仍然閃耀著燦爛的光芒，有時車上會有望遠鏡或天文學家，有時還會有露天車廂供人們仰望夜空。乘坐火車提供了一個絕佳的機會，讓我們放慢自己的腳步，去欣賞頭頂上的宇宙腳步。」

在灣區，想要一覽無遺地欣賞天空美景的遊客，可以嘗試納巴谷葡萄酒列車（Napa Valley Wine Train），它擁有面向天空的窗戶和七道菜搭配葡萄酒的菜單。蒙多西諾縣還有著名的臭鼬火車（Skunk Train），遊客可以搭乘露天貨運平板車，也可以自行使用腳踏驅動的軌道車（rail carts）。

國家地理雜誌選出的十佳路線依序是：

1 聖塔菲天空鐵路之旅（Santa Fe Sky Railway，新墨西哥州)

2 內華達北斗星列車（Nevada Northern Star Train，內華達州)

3 維德峽谷星光之旅（Verde Canyon Starlight ，亞利桑納州)

4.俄勒岡海岸風景鐵路（Oregon Coast Scenic Railroad，俄勒岡州）

5.卡茨基爾山鐵路（Catskill Mountain Railroad，紐約州

6.納巴谷葡萄酒列車（納巴縣，加州）

7 沃納梅克、肯普頓和南方鐵路（Wanamaker, Kempton, and Southern Railroad，賓州

8 薩拉托加科林斯和哈德遜鐵路（Saratoga Corinth and Hudson Railway，紐約州）

9.臭鼬列車（蒙多西諾縣，加州）

10. 艾倫鎮和奧本鐵路（Allentown and Auburn Railroad，賓州）

加州 紐約州 賓州

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