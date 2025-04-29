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2025治癒加州系列十之3（Healing California）

洛杉磯市訊
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南加大安那伯格新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫

世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」（Healing California），是唯一一家華文媒體合作夥伴。該項目由南加大安那伯格健康新聞中心策劃，匯聚服務不同族裔社區的媒體，共同報導健康公平、社區福祉以及醫療系統中存在的系統性問題。

世報再度參與「治癒加州」健康報導 獨家中文媒體夥伴

在專題研討會上，來自全美各地的官員、學者和倡議人士代表，以及路透、華盛頓郵報、洛...
在專題研討會上，來自全美各地的官員、學者和倡議人士代表，以及路透、華盛頓郵報、洛時的資深調查記者，共同探討加州健康平等所面臨的系統性問題。（記者趙健/攝影）

2025治癒加州系列十之3：

2025治癒加州╱工作許可6度被拒 無證客難合法

2025治癒加州╱移民排不進的「隊」、走不完的路

2025年度將報導的議題涵蓋心理健康、移民健康和經濟壓力三主題。世報將每月刊登一篇反映社區視角的調查性報導，全年共十篇。2025年的其他合作媒體包括：NBC Universal旗下西班牙語電視媒體Telemundo、服務越南社區的Nguoi Viet News、服務拉丁裔社區的El Tecolote、服務非裔 社區的播客The Stoop和多平台媒體The Observer。

世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」，是唯一一家華文媒體...
世界日報今年再次受邀參與加州少數族裔媒體合作項目「治癒加州」，是唯一一家華文媒體合作夥伴。（南加大安那伯格健康新聞中心）

加州 南加大 移民

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