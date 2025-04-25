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加州GDP達4.1兆 超越日本成全球第4大經濟體

記者啟鉻／洛杉磯報導
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加州州長紐森。（紐森臉書）
加州州長紐森。（紐森臉書）

據KTLA電視台報導。加州州長紐森（Gavin Newsom）近日宣布，根據最新統計，加州國內生產總值（GDP）已達4.1兆美元，超越了日本的4.02兆美元。若將加州視為獨立經濟體，將僅次於美國的29.18兆美元、中國的18.74兆美元以及德國的4.65兆美元，位居全球第四。

紐森在聲明中表示，加州不僅與世界並駕齊驅，且更在領跑全球。他強調，加州能夠躍居全球經濟前列，關鍵在於「投資人民、重視永續，並深信創新的力量」。從矽谷的尖端科技到中央谷地的農業革新，再到好萊塢的影視娛樂，紐森認為，多元產業為加州提供了堅實的增長引擎，也讓該州在面對全球經濟不確定性時展現出強大韌性。

據報導，事實上，外界早已預期加州的經濟排名將節節攀升。2022年，紐森曾預告加州有望超越德國。然而2024年德、日兩國名次互換，使加州首先趕超日本。無論對手如何變動，加州持續向上推進的態勢並未改變。

不過，分析人士提醒，加州的領先地位可能是暫時的。隨著印度經濟以驚人速度擴張，國際貨幣基金（IMF）預估印度或將在2026年跨越4兆美元門檻，屆時便可能追上甚至超越加州。面對這一挑戰，紐森重申，加州將繼續在清潔能源、高科技研發和人力資本等領域加大投入，以鞏固其全球經濟領跑者的地位。

加州 紐森 德國

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