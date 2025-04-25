出租公寓面積最小 舊金山名列前5 洛杉磯只多73平方呎

過去十年間，美國公寓平均樓地板面積的變化。（RentCafe）

RentCafe最新年報指出，全美出租公寓（apartment）的平均面積為908平方呎，較前幾年明顯增加，但是還是要看區域，例如空間最大的佛州 塔拉哈西平均就有1130平方呎，加州的舊金山 716平方呎，大洛杉磯 789平方呎。

前五大分別是：佛州的塔拉哈西（Tallahassee），同州的葛斯維爾（Gainesville），路易斯安納州的巴頓魯治（Baton Rouge），田納西州的諾克斯維爾（Knoxville），與喬治亞州的瑪麗埃塔（Marietta）

最小的五地為：華盛頓州西雅圖649平方呎，然後是俄勒岡州的波特蘭、紐約市的皇后區（Queens）與布魯克林（Brooklyn），以及加州的舊金山。

舊金山的平均面積雖為716平方呎，但已經是過去十年來的最大面積，增加了8%、也就是59平方呎。RentCafe指出，顯然建商回應了市場需求。

南方的洛杉磯差不多是五十步笑百步，平均789平方呎。電視台KTLA評論指出，雖然洛杉磯的高房價迫使很多人轉向租賃，但是部分地區的新建案越來越多，雖然小，但也比以前大了。

KTLA認為，平均面積沒能大幅增加，原因在熱門地段的建商與地主，都想在一棟樓內擠越多人越好，紐約市就是最糟的例子，但洛杉磯也在經歷同樣的「收縮期」（shrinkage），因為很多人想住得離公司近一點。

整體來說，以下幾個城市是租屋面積縮水最凶的地方：德州阿靈頓（Arlington），阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham），密西根州底特律，田納西州曼菲斯（Memphis），佛州邁爾斯堡（Fort Myers）。

德州阿靈頓新建屋的平均面積比十年前小了215平方呎，RentCafe表示這是因為一房的需求大增。