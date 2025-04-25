華人好市多買打印機 使用2年仍能退款 只因...

王小姐使用了兩年的打印機近日出現故障，儘管已過保修期，好市多仍爽快退款。（受訪者提供）

好市多 寬鬆退貨政策，一直被廣泛分享和討論，在洛杉磯和北卡羅來納州 兩地間往返奔波的華人王小姐，近日體驗了好市多的慷慨。她兩年前在好市多購買的一台打印機，儘管已過製造商保修期，也未享有延長保修服務，好市多仍在了解情況後，爽快為她辦理全額退款。

王小姐在南加 和北卡的多家好市多均有購物，是好市多的黑鑽卡會員。她表示，兩年前在北卡夏洛特（Charlotte）的一家好市多購買打印機，近期忽然發現無線網路（Wi-Fi）功能無法連接，導致打印無法正常作業。由於不確定是否仍在保修期範圍，她先致電好市多技術支援部門詢問。客服人員告知，該產品不包含延長保修服務（Extended Warranty），但建議她可直接攜帶商品至門市，申請退貨或換貨。王小姐當下決定前往門市店，由於平時有保留原廠包裝習慣，她將打印機裝箱後帶往當初購買的好市多門店。

進入門市店後，王小姐向服務人員說明狀況，並提及技術部門建議她辦理退貨。對方立即協助調閱購買記錄，但由於她當初購買時，其會員身分是朋友會員卡的副卡，如今已轉為自己的新會員帳號，導致系統一開始無法查詢到她的交易紀錄。「當下我也很擔心會找不到記錄，但店員非常耐心查詢，最後才發現其實問題不在會員ID改變，而是產品編號改變。」最終，服務人員在系統中成功找回王小姐購買紀錄，當場為她辦理全額退款，並允許款項退至她指定的信用卡。

「整個過程沒有拖延，也沒有懷疑我的動機」，王小姐感慨，「買這台打印機已經兩年，而且一直都在使用，到現在壞了居然可以全額退款。我一直會是好市多的忠實粉絲。」

然而，好市多的寬鬆政策，也引發部分消費者「濫用」。2024年初，一位名為Jackie Nguyen的顧客就在TikTok上分享她成功退回使用兩年半的沙發經歷。她表示，僅因「不再喜歡」該沙發顏色，便在無收據情況下獲得全額退款。此舉在社群平台引發廣泛討論，部分網友認為，這已偏離誠信消費，構成對退貨政策的濫用。

儘管好市多的退貨政策以「100%滿意保證」為核心，但為防止濫用，該公司近年已陸續採取多項措施，包括限制特定商品的退貨期限，對電子產品，如電視、電腦等，退貨期限為90天；對明顯濫用退貨政策的會員，好市多保留取消其會員資格權利；部分門市已開始針對退貨商品進行更嚴格審核，例如拒絕接受使用痕跡明顯或購買時間過久的商品退回。