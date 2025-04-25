我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

不是會員 仍有方法購買Costco商品

編譯胡立宗╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

好市多Costco）購物需要加入會員，但不是每個人都會經常到店消費，不想花65美元年費買金星卡（Gold Star Membership），或130美元買黑鑽卡（Executive Membership）的人，可以參考「南方生活雜誌」（Southern Living）的建議：

•跟朋友一起血拚：雜誌說，最簡單的方法就是和有會員的朋友一起買，不過因為結帳要刷他的卡，所以要記得還錢。

•持好市多購物卡：好市多購物卡（Costco Shop Card）是另一個不必成為會員也能進場購物的方法，缺點是要會員才能買，所以還是要託朋友。

•透過外送平台：這應該是最不麻煩人的方式。透過Instacart或Uber Eats買好市多的東西，因為你只是第三方，只要平台跟Costco有合作，你就能藉送貨到府買Costco的東西。

但缺點是，外送需要收費，價格有時也不會像店內一樣便宜。所以雜誌建議，如果還是喜歡眼見為憑、邊走邊逛的購物方式，最好還是跑一趟賣場。

•不用會員卡的服務：好市多有些服務是不需要會員卡的，例如處方藥與驗光，不過如果是要買眼鏡或隱形眼鏡，就還是要會員卡了。

另外，部分Costco的室外美食區先前是不必看卡的，但在好市多緊縮會員規定後，買個1.50美元的熱狗餐都要有會員資格，所以非會員就不再能吃便宜了。

好市多 Costco

上一則

不是會員 也有方法蹭Costco好康

下一則

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

延伸閱讀

華人好市多買打印機 使用兩年仍能退款 只因...

華人好市多買打印機 使用兩年仍能退款 只因...
什麼毛病？他逛好市多有1習慣 一票人狂點頭：我也會

什麼毛病？他逛好市多有1習慣 一票人狂點頭：我也會
好市多「杜拜巧克力」冰棒開賣 科切拉音樂節同款

好市多「杜拜巧克力」冰棒開賣 科切拉音樂節同款
杜拜巧克力受追捧 同款冰棒Costco驚喜開賣

杜拜巧克力受追捧 同款冰棒Costco驚喜開賣
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
想退貨沒收據？ 好市多為你留底2年

想退貨沒收據？ 好市多為你留底2年

熱門新聞

好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
美國出生公民收到DHS郵件要求立即離開，否則將被驅逐出境。（NBC電視台）

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

2025-04-21 15:06
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話