不是會員 仍有方法購買Costco商品

不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

好市多 （Costco ）購物需要加入會員，但不是每個人都會經常到店消費，不想花65美元年費買金星卡（Gold Star Membership），或130美元買黑鑽卡（Executive Membership）的人，可以參考「南方生活雜誌」（Southern Living）的建議：

•跟朋友一起血拚：雜誌說，最簡單的方法就是和有會員的朋友一起買，不過因為結帳要刷他的卡，所以要記得還錢。

•持好市多購物卡：好市多購物卡（Costco Shop Card）是另一個不必成為會員也能進場購物的方法，缺點是要會員才能買，所以還是要託朋友。

•透過外送平台：這應該是最不麻煩人的方式。透過Instacart或Uber Eats買好市多的東西，因為你只是第三方，只要平台跟Costco有合作，你就能藉送貨到府買Costco的東西。

但缺點是，外送需要收費，價格有時也不會像店內一樣便宜。所以雜誌建議，如果還是喜歡眼見為憑、邊走邊逛的購物方式，最好還是跑一趟賣場。

•不用會員卡的服務：好市多有些服務是不需要會員卡的，例如處方藥與驗光，不過如果是要買眼鏡或隱形眼鏡，就還是要會員卡了。

另外，部分Costco的室外美食區先前是不必看卡的，但在好市多緊縮會員規定後，買個1.50美元的熱狗餐都要有會員資格，所以非會員就不再能吃便宜了。