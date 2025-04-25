民調：加州人認為無證移民對經濟至關重要

川普嚴打無證移民的同時，研究發現加州人認為無證移民對經濟至關重要。（取自NBC電視台畫面）

洛杉磯時報報導，就在川普（Donald Trump）政府嚴打無證移民 時，一項由加州 社區基金會（California Community Foundation）與其他基金會合作最新調查顯示，多數加州選民支持替加州低收入 居民提供社會服務，無論移民身分為何。這項針對800名加州選民的調查，描繪加州重視移民貢獻，無論身分是否合法。

這項非黨派調查由舊金山的David Binder Research研究公司於3月19日至24日進行英語和西語訪問，受訪者中，47%認同民主黨人，28%認同共和黨，大致反應加州選民結構。

加州社區基金會總裁桑塔納（Miguel Santana）表示，「加州民眾了解移民確保我們擁有高品質生活，他們希望醫療保險等基本服務能持續下去。」調查發現，超過三分之二受訪者支持允許所有加州居民通過「加州全保」（Covered California）購買健康保險，不論其移民身分。目前無證移民無法通過該州的健保市場購買保險。

近三分之二（64%）受訪者支持替所有符合資格的低收入家庭提供食品援助，無論父母移民身分。目前，無證移民無法參加加州食品券計畫（food stamp program），但可為在美國出生的孩子提供援助。調查還發現57%受訪者支持繼續允許所有符合資格的低收入居民通過俗稱白卡的加州醫療補助計畫（Medi-Cal）獲得醫療服務，無論其移民身分。

研究並顯示，即使是溫和派的搖擺選民，也認為無證移民對經濟不可或缺，但擔心川普大規模驅逐可能對經濟造成影響。調查員彬德（David Binder）表示，受訪者表達針對農場工人的突擊會推高食品價格，大規模驅逐將摧毀小企業，提高住房成本。

截至2023年，加州約1060萬人（27%居民）在外國出生，較全美其他地區高出兩倍。根據皮尤研究中心（Pew Research Center），2022年約180萬居住加州的移民為無證者。該中心數據指出，2022年無證移民約佔加州勞力7%，一些行業高度仰賴此一勞動力。

上述調查基調與多項全國性民調不同，後者發現美國公民普遍支持川普嚴打移民政策。CBS 3月民調發現，58%美國人支持該政府驅逐無證移民計畫。相較加州調查發現，約六成選民支持確保所有加州人都能獲得正當法律程序，不論此人是否無證或刑事定罪，此舉也表明川普政府驅逐政策塑造的公共安全行動的努力，在加州選民中「未能奏效」。