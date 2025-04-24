好市多「杜拜巧克力」冰棒開賣 科切拉音樂節同款

今年科切拉音樂節首度亮相的杜拜巧克力冰棒。（Instagram @aftersicecream）

好市多 （Costco ）除了杜拜巧克力之外，近期還開始賣杜拜巧克力冰棒，成為這種開心果內餡甜點風潮的另一個參加者。

好市多2025年春季開賣杜拜巧克力，一盒要價17.99美元，這個入門價雖然偏高，但還是吸引一堆客戶採買，還貼上社交平台分享，搭配其他店家的餐點，杜拜巧克力風潮勢如野火燎原。

Costco的冰櫃最近開始出現杜拜巧克力冰棒，一盒十支也是要價17.99美元。美食部落客迪沃（Markie Devo）發現後立刻公布，引發網友的熱捧，開心果內餡、脆巧克力殼的冰棒越來越搶手。

雜誌「美食與美酒」（Food & Wine）報導，走紅的原因不難理解，厚皮巧克力外層，搭上開心果與碎屑小麥餅的內餡，嚼感十足又有順滑口感。

杜拜巧克力風潮的催生者當推「Fix Dessert Chocolatier」，由夫妻檔哈慕達（Sarah Hamouda）與阿拉尼（Yezen Alani）經營，以庫納法（knafeh）為內餡的巧克力棒「Can't Get Knafeh of It」，在網紅維赫拉（Maria Vehera）貼文後一夕知名。

好市多自家的版本已經開始逐步鋪貨到各個分店。南加供應商為「Afters Ice Cream」，冰棒首先在科切拉音樂節（Coachella music festival）亮相，之後以更便宜的價格在Costco上架。

在冰棒走紅之際，開心果風又開始重燃勁道，Shake Shack 在部分濱海分店推出「Chocolate Pistachio Dubai Shake」，Dunkin'也重新推出復刻版的「Pistachio Swirl」。