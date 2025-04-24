幫助精障駕駛 議員擬推藍信封法案

加州公路巡警攔查車輛的檔案照。（美聯社）

一般人遇到警察攔檢難免緊張，精神障礙者面臨的難題還要更大，因為他們可能患有不擅溝通的自閉症類群障礙（autism），或容易引發誤會的腦性麻痺（cerebral palsy）。

以腦性麻痺患者來說，雖然可以正常駕駛，但是碰到突然攔檢時，他們很可能會反應不過來，需要思考很久才能回答訊問，這很可能被當成拒絕回答。加上他們手部會不由自主地顫動，容易加深警員的誤會，以為他們酒後開車。

至於自閉症類群，則可能因為言語或肢體動作引發誤會。2024年，聖伯納汀諾縣警就曾經開槍射殺15歲的自閉症男孩，因為他當時拿著園藝工具衝向警察，雖然不確定員警是否知道對方患有自閉症，但家屬還是以侵犯民權提出告訴。

而改善障礙者遇警處遇的方法不是沒有，只是限於部分地區，聖地牙哥縣2023年推出「藍信封制度」（blue envelope program），讓患者可以透過車管局 （DMV）取得經過認證的藍信封，裡頭載明當事人的症狀與員警應該做到的事項，包括安撫情緒與放慢動作。河濱縣與聖伯納汀諾縣2024年才推出。

鑒於東岸幾州與科羅拉多都已經有州級立法，共和黨 籍加州 參議員羅賽利斯・歐察博（Rosilicie Ochoa Bogh）這個會期打算再推全州的藍信封法案，訂於4月28日於參議會運輸委員會舉行聽證。去年，共和黨籍的州眾議員Kate Sanchez推出過類似法案，但因為需要830萬美元的政府經費而遭委員會擱置。

歐察博告訴CalMatters，今年的新版將藉助在地社團的幫助，減少對公部門資金的依賴，或許有機會能讓藍信封制度推行到整個加州，改善精神障礙駕駛人與攔檢警察的互動。

新案仍將透過車管局印發藍信封，但是否索取取決於個人，畢竟有些人不喜歡公開罹病的狀況。不過部分倡議團體認為，雖然立意良好，但是對隱私保護的部分仍有缺陷，其他社團則擔心資源不足。