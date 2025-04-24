加州宣布提供學區千輛電動校車

屋崙學區在去年夏季展示的嶄新Zum電動校巴 (美聯社)

正當聯邦政府拖延以電動校巴取代老舊柴油校巴之際，加州 政府宣布斥資5億美元，除了提供1000輛新電動校巴之外，並擴張充電站等的基礎設施。

美聯社報導，紐森州長辦公室23日宣布，將向 130 多個偏鄉、低收入 和貧困學區 提供 1000 輛零排放校車及相關充電基礎設施。加州各學區現有 200 多個校車充電站，將再增加約 500 個。

此次擴張與其他州因聯邦資金不確定性而受阻的情況形成了鮮明對比。數月來，全國 500 多個學區一直在等待環保署EPA撥款約 10 億美元來購買 3400 多輛電動校巴，這種延滯引發了恐慌和混亂。一些學區已推遲或取消了採購電動校巴的計畫。

加州已投入超過 13 億美元，購買了 2300 多輛電動校巴，擁有全美最大的電動校車車隊。其中1100 輛已投入使用，部分地區已實現 100% 校巴電力化的目標。

在加州，這些資金主要來自其限額與交易計畫的收益。該計畫限制碳排放，並要求汙染者為其排放的每噸碳獲得許可證。這些校車是加州實現 2045 年碳中和氣候目標的關鍵。到 2035 年，幾乎所有新的公立校巴都將被要求實現零排放。