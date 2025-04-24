LA空氣汙染嚴重 名列全美城市榜首

洛杉磯在美國肺臟協會的年度「空氣狀況」報告中再度蟬聯美國空氣污染最嚴重都會區榜首。（美聯社）

根據美國肺臟協會（American Lung Association）23日公布的報告，儘管洛杉磯數十年來在減少空氣汙染方面獲得些許成效，它仍是美國霧霾最嚴重的城市。

洛杉磯時報報導，美國肺臟協會的年度「空氣狀況」報告（State of the Air）指出，儘管自2000年以來，洛杉磯的不健康臭氧（主要由廢氣和高溫造成）天數已減少近40%，但它仍第25次蟬聯美國空氣汙染最嚴重的城市榜首。在微粒汙染（主要由乾旱和野火造成）指數方面，洛杉磯的嚴重程度排名全美第七。

報告顯示，在美國霧霾程度最嚴重的十個地區中，有五個在加州 ，依序是洛杉磯、維沙利亞（Visalia）、貝克斯菲、佛萊斯諾和聖地牙哥；微粒含量最嚴重的十個地區也有五個在加州，依序是貝克斯菲、維沙利亞、佛萊斯諾、洛杉磯和沙加緬度。

灣區 NBC電視台表示，灣區大都會區（含聖荷西、舊金山、屋崙）霧霾嚴重程度在美國排名第14，微粒汙染程度排名第6。報告稱，雖然灣區大都會區的空氣品質仍然不佳，但狀況已有所好轉。

美國肺臟協會資深主任巴瑞特（Will Barrett）說：「在加州，尤其是在灣區，我們看到了十分正面的進展。灣區今年的臭氧天數是歷年來最少的。」

此外，灣區聖塔羅莎（Santa Rosa）和拍達路瑪（Petaluma）被評為加州空氣最乾淨的城市，臭氧天數為零，年度微粒含量非常低。

約一個月前，川普政府宣布將鬆綁或取消一系列環保法規，許多專家擔心此舉將對空氣品質產生負面影響，逆轉加州數十年來的努力。

洛杉磯加大 法學院教授，也是前加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）主席尼寇斯（Mary D. Nichols）說：「沒有人會希望重新看到我們當初制定清潔空氣法時的那種天空。」

「空氣狀況」報告發現，超過3430萬加州人生活在至少有一個空氣品質評分不合格的社區，約2290萬人生活在三個空氣品質評分不合格的社區。