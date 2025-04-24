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美近半新婚夫婦 收禮想要現金 藉此支付買房頭期款

洛杉磯訊
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越來越多新人選擇將心力與資金投注在買房安家上，而非張羅婚禮。（Pixabay @ANURAG1112）
越來越多新人選擇將心力與資金投注在買房安家上，而非張羅婚禮。（Pixabay @ANURAG1112）

一項針對美國1050位新婚者的最新調查顯示，越來越多新人選擇將心力與資金投注在買房安家上，而非張羅婚禮，甚至願意向親友開口「改送現金」以幫忙支持買房的首付。

婚禮送禮不如送首付

根據金融服務平台LendingTree的研究，在過去兩年內成為屋主的新婚者中，將近半數（48%）表示他們寧願收現金協助支付首付，而非接受傳統婚禮禮物。這一比例在男性（57%）、育有未成年子女的新人（53%）及新婚六個月內者（53%）中更高。

LendingTree首席消費金融分析師舒爾茲（Matt Schulz）指出，「過去婚禮禮物多是碗盤餐具等擺著不常用的東西，如今新人成熟地轉向要求實質幫助，對雙方都是好事。」

調查也發現，新婚者中高達71%獲得父母的金錢支援，不論是婚禮費用或首付，其中37%的受訪者表示兩者皆由父母協助。年輕族群接受幫助的比例尤其高，18至28歲的Z世代高達81%，29至44歲的千禧世代為76%。

婚禮開銷壓縮購屋計畫

35%的新婚者坦言婚禮導致購屋延後，36%則表示因婚禮開銷而降低首付金額。此外，有26%新婚者因收到金援得以提高首付，另有34%認為婚禮對他們的首付無影響。

然而，不少人事後感到遺憾。在支付首付的新婚者中，有41%希望自己當初多付一點，僅16%希望少付。

小婚禮換大房子成趨勢

越來越多新人傾向將結婚預算投入買房。52%的新婚者表示他們選擇辦較小型婚禮，以省錢買房，這種選擇在Z世代（56%）、育有子女的家庭（56%）及男性（55%）中更為明顯。有67%的新婚者表示，夢想中的家比夢幻的婚禮更重要。

在已繳納首付的新婚者中，有59%表示他們首付花的錢超過婚禮。根據全美房地產協會（NAR）的數據，2024年首次購屋者的首付中位數為房價的9%。舒爾茲表示，「在當前的情況下，鮮少人能負擔20%的傳統標準首付。這已成常態，不必為此焦慮。」

買房與婚禮 同樣壓力大

在調查中，36%的新婚者認為購屋壓力更大，33%則認為籌辦婚禮更辛苦，另有31%認為兩者壓力不分軒輊。若論爭吵次數，婚禮更容易引爆衝突。36%的受訪者表示婚禮籌備造成最多爭執，高於購屋引發爭吵的33%。

針對購屋壓力，Schulz建議，「掌握能控制的部分就能減壓不少。包括貨比三家爭取最優惠利率、與伴侶充分溝通需求、實事求是地計算負擔能力，並選擇值得信賴的房仲。」

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