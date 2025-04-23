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共繳1220億元 全美超級富豪納稅總額 加州第一

編譯陳盈霖╱綜合報導
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4月15日是報稅截止日，受到今年1月洛杉磯大火影響者，可延期至10月15日。（CNBC）
4月15日是報稅截止日，受到今年1月洛杉磯大火影響者，可延期至10月15日。（CNBC）

沙加緬度蜂報報導，不少人好奇：超級富豪究竟要繳交多少稅款？

根據GoBankingRates報導，全美收入最高的1%金字塔頂端人群，每年繳納的稅款從幾十億美元到上千億美元不等。依繳納稅款占總額比率排名，加州排第13，超級富人繳納聯邦所得稅比率為38.6%，平均稅率為26.9%。根據該研究，國稅局共收到來自加州超級富豪17萬5045份報稅表，這些納稅人共繳納1220億美元所得稅，以金額計，則為全美最多的州。

根據國稅局（IRS）數據，懷俄明州1%高收入者繳納的聯邦所得稅比率全美最高，達54.7%，共繳納25億美元稅款。阿拉斯加州比率最低為26.37%，約10億美元。

除懷俄明州外，全美前十個1%富人群支付聯邦所得稅比率最高的州依次為佛羅里達（53.62%）、內華達（51.12%）、紐約（46.26%）、德州（44.52%）、康乃狄克（43.85%）、蒙大拿（42.92%）、阿肯色（42.22% ）、猶他（41.16%）和田納西（ 41.04%）等州。

至於1%超級富豪繳納稅款總額最高的州，除冠軍的加州外，其餘依次為佛羅里達（962億美元）、德州（819億美元）、紐約（794億美元） 、伊利諾（326億美元）、新澤西（268億美元）、麻州（266億美元）、賓州（261億美元）、喬治亞（210億美元）、華盛頓（200億美元）。

為研究全美前1%富人群納稅情況，GoBankingRates分析來自各州個人報稅數據，並結合美國人口普查局美國社區調查、美國勞工統計局消費支出調查、Zillow房屋價值指數、聯準會經濟數據、密蘇里經濟研究與資訊中心等數據。研究人員使用國稅局所得數據，按收入百分比和州別進行排序，從最高到最低顯示稅收比率，所有數據截至2023年3月6日止。

阿拉斯加州 懷俄明州 國稅局

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