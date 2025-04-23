過失或謀殺 加州致命車禍2成刑事案

在加州，五分之一致命碰撞會成為刑事案件。（FOX 40）

加州 如何處理重大致命危險駕駛？CalMatters報導指出，儘管他們對基礎設施、技術和工程解決方案進行研究，但對造成嚴重車禍的駕駛者本身的研究卻屈指可數，因此CalMatters開始關注加州致命駕駛行為及導致道路交通死亡事件系統性問題，希望做成系列報導，然發現調取相關資料卻並不容易。

該媒體首先向加州車管局 （DMV）申請涉及致命和嚴重傷害碰撞的駕駛者數據。然車管局律師查普曼（Joseph Champman）表示，提供此類數據需耗費數千美元與數個月時間，原因之一是該機構需聘請外部技術專家，查詢自「1970年代末建成，部分基於1950年代程式語言」的資料庫。

CalMatters嘗試向各城市申請交通事故報告，但這些資料並非全屬公開紀錄。該媒體遂向加州58個縣地方檢察長辦公室提出申請，要求提供2019年至去年出交通過失致死及交通肇事謀殺案清單，這些案件是致命車禍一部分數據。在加州，約五分之一致命碰撞會成為刑事案件。

上述資料為CalMatters研究致命車禍肇事者提供基礎，但這些資料並未說明每起案件細節。為深入探討案情，他們需檢視法庭記錄。然加州並沒有一個集中管理的法院紀錄系統，所有資料都需親自調閱。為此該媒體派出九名記者前往加州各法院，檢視各縣超過3600分檔案紀錄，只有兩縣例外。聖塔克魯茲 （Santa Cruz）縣檢察長羅賽爾（Jeffrey Rosell）辦公室拒絕提供案件清單。聖伯納汀諾（San Bernardino）縣雖然提供清單，但由於多種原因（如檔案無法在法院調閱、影像檔未上傳至法院等），有300多宗案件無法檢視。

最後，CalMatters還需了解被控過失殺人罪駕駛者的駕駛紀錄。根據加州法律，某些駕駛紀錄資訊是公開的，包括過去三年交通事故及違規紀錄、過去十年的酒駕紀錄，及目前生效或最近解除的駕照暫扣或吊銷狀態等。這些紀錄雖不足以揭示長期危險駕駛模式，但能顯示近期事件及駕駛者當前駕駛狀況。

基於法院紀錄中得到的訊息，如駕照號碼及出生日期，CalMatters向車管局提交數千份駕駛紀錄申請，最終獲得2019年以來，超過2600名被控交通過失殺人或謀殺罪的駕駛者紀錄，並將這些資料輸入資料庫加以分析。接著他們聯繫官員、專家、受害者家屬、檢察官、辯護律師及被控致命車禍的駕駛者。然有些案件相關人員拒絕受訪，或未回應。