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前福斯新聞主持人Steve Hilton 將競選加州州長

洛杉磯訊
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保守派評論員、前福斯新聞（FOX）節目主持人Steve Hilton（右一）21日宣布競選加州州長。（維基百科）
保守派評論員、前福斯新聞（FOX）節目主持人Steve Hilton（右一）21日宣布競選加州州長。（維基百科）

保守派評論員、前福斯新聞（FOX News）主持人希爾頓（Steve Hilton）21日宣布競選加州州長，並計劃22日在杭廷頓灘市正式宣布此消息。

希爾頓21日向媒體確認其競選計劃，他的競選主題為「再次走向黃金時代：好工作、好房子、好孩子（Golden Again: Great Jobs, Great Homes, Great Kids）」。

希爾頓表示，現在的加州，讓他想起20世紀70年代的英國，當時英國被稱為「歐洲病夫」。希爾頓21日向福斯新聞表示，大家想像一下，如果加州未來15年繼續民主黨一黨執政，經濟將如何進一步停滯並走向衰落，他進一步表示，今天的加州，各方面都堪稱災難。

希爾頓還在社群平台發布視頻，討論他的州長競選願望，聚焦「現在是加州迎接新未來的時候」。

希爾頓1969年8月25日出生於英國，現年55歲，畢業於牛津大學新聞學院。在加入美國籍前，曾擔任英國前首相、保守黨領袖卡麥隆（David Cameron）的高級顧問。2012年移居加州後，希爾頓與他人共同創立矽谷科技新創公司Crowdpac.com。他後來主持福斯新聞專題節目「下一次革命（The Next Revolution）」，同時主持其他政治議題論壇。作為共和黨籍新聞人，他也是政治團體「Golden Together」創始人，聚焦尋找解決無家可歸和其他問題的方法。

加州多年來一直是民主黨獨大，但到目前為止，除希爾頓外，另一名共和黨人，河濱縣警長Chad Bianco也宣布競選。民主黨方面，聯邦前衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）、前橙縣眾議員波特（Katie Porter）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）、副州長康伊蓮（Eleni Kounalaki）、前加州主計長余淑婷（Betty Yee）、前州參議院臨時議長Toni Atkins和企業家Stephen Cloobeck都已宣布參選。民主黨籍前副總統賀錦麗（Kamala Harris）也正考慮參選，但尚未正式宣布。

加州 民主黨 共和黨

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