3月房市輕微回落 估未來銷量繼續疲軟

C.A.R.報告顯示，受利率上升與經濟不確定性影響，消費者對未來經濟情況的擔憂加劇，導致加州3月的房屋銷售略有下滑。（示意圖，取自Pexels）

加州房地產 經紀協會（C.A.R.）17日發布報告，受利率上升與經濟不確定影響，加州3月的房屋銷售量略有下滑。

3月加州獨立屋成交量達到經季節性調整後的年化率27萬7030套，較2月的28萬3540套下降2.3%，但較去年同期的26萬4200套，增長4.9%。全州待售房屋銷售量已連續第四個月下降。儘管自2025年初以來銷售量持續反彈，但過去30個月的房屋銷售量仍低於30萬套。隨著關稅威脅及經濟衰退憂慮加劇，預計未來幾個月銷售量可能繼續疲軟。

C.A.R.總裁Heather Ozur表示，3月的房屋銷售放緩，買賣雙方對當前關稅形勢，及其對個人財務影響的擔憂逐漸增強。隨著不確定因素加劇，這對房地產經紀人而言，是發揮專業知識、幫助客戶面對挑戰的關鍵時刻。

3月全州中位數房價 較上月和去年均有所上升，中位數價格從2月的86萬9060元上漲6.7%，達到88萬4350美元，較2023年10月修正後的85萬4370美元增長3.5%，這標誌加州的中位數房價連續第21個月上漲，但增幅較為溫和。若遵循季節性模式，全州房價中位數在未來幾個月應該會持續攀升，但由於市場不確定性及經濟擔憂持續存在，第二季的房價增長可能仍會保持溫和。

從各地區銷售量看，加州五大地區中有三個地區的銷售額同比下降，而另外兩個地區則略有增長。中央海岸地區（Central Coast）銷售額下降幅度最大，為6.7%，其次是遠北地區（-1.2%）和南加州（-0.4%）。舊金山灣區的獨立屋銷售額較去年同期持續攀升，增幅達6.5%；中央谷地區的銷售額增幅較為溫和，為2.5%。

在C.A.R.追蹤的53個縣中，有31個縣的銷售額同比上升，其中17個縣的銷售額同比增長超過10%。西斯邱縣（Siskiyou）的銷售額較去年增長最為顯著，增幅為44.4%，其次是特哈瑪縣（Tehama）（40%）和杜倫姆縣（Tuolumne）（40%）。在銷售額下降的20個縣中，德諾特縣（Del Norte）（-61.1%）的銷售額降幅最大，其次是三一縣（Trinity）（-60%）和瑪利波薩縣（Mariposa）（-48%）。截至今年第一季，這三個縣的銷售額都遭遇艱難時期，第一季度銷售額同比下降超過25%。

從地區層級看，加州五個主要地區的房價中位數都比去年有所上漲，中央海岸地區再次成為價格漲幅最大的地區，年增達16.6%，該地區的聖塔芭芭拉縣和聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）的房價均上漲兩位數。

3月的總活躍房源數量以2023年1月以來最快的速度上升，達到六個月來的最高點，並且連續第14個月出現年增。隨著更多賣家將房屋掛牌上市，全州的新活躍房源數量也連續第三個月呈現雙位數年增。

C.A.R.資深副總裁Jordan Levine表示，儘管房貸利率波動和金融市場不穩，三月的房市條件依然保持穩定。雖然較慢的開盤交易顯示春季市場起步較慢，但庫存增加和適度的價格增長，為尋求更多選擇和改善可負擔性的買家帶來希望。